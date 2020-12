Koronavírus: bizakodóak a franciák

A párizsi Pasteur Intézet számításai szerint két hét múlva a francia kórházak intenzív osztályain 1600 és 2600 között lesz az új típusú koronavírussal fertőzött súlyos betegek száma, ami alacsonyabb, mint amit a kormány célul tűzött ki a járványügyi korlátozások feloldásához. A járványügyi korlátozások teljes feloldáshoz ugyanis a kormány szerint ötezerre kell csökkennie a napi esetszámnak, és 2500-3000 közé a súlyos betegek számának.

Már fokozatosan lazítanak

Franciaországban egyébként már szombaton megkezdődött az október 30-án kihirdetett általános karantén fokozatos feloldása. A koronavírus-járvány miatt bezárásra kényszerült üzletek újranyithattak, és a kormány engedélyezte a vallási szertartások megtartását is. Azonban továbbra is az otthoni munkavégzés a kötelező, és jóllehet az indok nélküli lakhelyelhagyási tilalom továbbra is érvényben van, egy előre kitöltött igazolással naponta három órára 20 kilométeres körzetben már mindenki elhagyhatja az otthonát.

Hamarosan jelentősen javulhat a helyzet, tavasszal pedig indulhat a tömeges oltás.

forrása: Getty Images

A járványügyi korlátozásokat három lépcsőben kívánja feloldani a kormány. A következő lépés december 15-én a színházak, a mozik és a múzeumok újranyitása lesz, és aznaptól már csak este 9 és reggel 7 óra között lesz érvényben lakhelyelhagyási tilalom. A vendéglátóhelyek, a sporttermek és az éjszakai szórakozóhelyek viszont leghamarabb január 20-tól fogadhatnak vendégeket.

Tavasszal indulhat a tömeges oltás

A francia elnök bejelentése szerint Franciaországban április és június között tervezik a lakosság oltási kampányát. Nem lesz kötelező az oltás, a cél inkább a meggyőzés és az átláthatóság annak érdekében, hogy minél többen beoltassák magukat - mondta Macron. Az első kampány azonban - amely során a veszélyeztetett csoportokat oltják majd be a koronavírus ellen - elindul, amint lehetséges.

Idén nem síelhetnek a franciák

Ugyanakkor - miután a franciaországi sífelvonók a koronavírus-járvány miatt az év végi ünnepek idejére nem nyithatnak ki - Emmanuel Macron korlátozó és elrettentő intézkedéseket is kilátásba helyezett annak megakadályozására, hogy a franciák külföldre, elsősorban Svájcba utazzanak síelni. "Vannak országok, ahol a sípályák már kinyitottak, ezért ellenőrzések lesznek, hogy megakadályozzuk a franciák odautazását, és azért is, hogy ne alakuljon ki egyenlőtlen helyzet a franciaországi síparadicsomok számára" - mondta. Hozzáteette, hogy amennyiben jobb rálátás lesz a koronavírus-járvány alakulására, a hegyvidéki turizmus januárban a lehető leghamarabb újraindulhat.

