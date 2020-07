Koronavírus: beindult az új maszkgyár Budapesten

Megkezdte működését az új maszkgyártó gép Budapesten. A gép KN95 besorolású - vagyis kívülről is 95 százalékos szűrőhatású - egészségügyi arcmaszkok előállítására alkalmas. A berendezéssel percenként 60 darab FFP2-es típusú, ötrétegű maszkot tudnak gyártani - ismertette Grasselli Norbert, a társaság ügyvezető igazgatója. Mint mondta, egyelőre 400-500 ezer maszkhoz szükséges alapanyaggal rendelkeznek, azonban folyamatosan zajlik a szükséges eszközök beszerzése, beszállítása.

Új, KN95 besorolású maszkot gyártó gép kezdte meg működését Budapesten. Fotó: MTI/Soós Lajos

Könnyebb lesz a védekezés

Koronavírus: sokan már nem hordanak maszkot, és ez baj - a részletekért kattintson ide!

A koronavírus-járvány elleni védekezést jelentősen megkönnyíti, ha minél több védőeszköz gyártását meg tudjuk oldani itthon, így ugyanis elkerülhető, hogy másoktól függjön a készletünk - mondta el Schanda Tamás, Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára. Kitért arra is, hogy a sikeres védekezéshez nagyban hozzájárult, a magyar vállalatok, intézmények és kutatók is csatlakoztak az összefogáshoz, és a tudományos világ vizsgálatokba, fejlesztésekbe fogott. Ebben a munkában vesz részt az állami tulajdonú Bay Zoltán Nonprofit Kft. is a maszkgyártó géppel.

Több projekt is fut

Egyébként nem a maszkgyártás az egyetlen koronavírussal kapcsolatos projekt Magyarországon. A Budapesti Műszaki Egyetemen például lélegeztetőgépek fejlesztése zajlik, a Semmelweis Egyetem és az Óbudai Egyetem légzéstámogatásra alkalmas további készülékek fejlesztésén dolgozik, a Szegedi Tudományegyetem kutatása keretében pedig matematikusok modellezik a járvány magyarországi alakulását. Mindezekkel párhuzamosan gyógyszeripari fejlesztések is zajlanak.

Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy az innováció segítségével jelentős eredmények érhetőek el az új típusú koronavírus elleni küzdelemben - emelte ki Gulyás Tibor, az ITM innovációért felelős helyettes államtitkára. Elmondása szerint az innovatív megoldásokat a továbbiakban is támogatni fogják, hiszen így lehetőség nyílik új, a védekezést segítő kapacitások kiépítésére - még az esetleges második járványhullám előtt.

A TV2 időjósa még márciusban kapta el a betegséget, ami miatt hetekre kidőlt. Szervezete rengeteg ellenanyagot termelt, ezért lehet, hogy vére alkalmas kutatási célokra. A részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!