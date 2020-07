Koronavírus: akár teljes vesztegzár is jöhet Izraelben

Szerző: MTI/HáziPatika.com Létrehozva: 2020. július 7. 11:13 Módosítva: 2020. július 7. 11:39

"Karnyújtásnyira vagyunk a teljes vesztegzártól" - figyelmeztetett Benjámin Netanjahu izrael miniszterelnök. A koronavírus-járvány ugyanis egyre aggasztóbb adatokat hoz az országban, ezért már most is drasztikus intézkedéseket vezettek be.

