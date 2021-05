Koronavírus: a "védettek" élete mától így változott meg

Koronavírus: az EU ilyen oltási igazolványt akar - részletek!

Egy héttel azután, hogy megnyithattak a teraszok és az ott lezajlott tömegjelentek sokak kedélyét felborzolták, újabb enyhítések léptek életbe ma, mivel pénteken meghaladta az újranyitás következő lépéséhez célul kitűzött beoltottak száma a 4 milliót. Ez azt jelenti, hogy legalább ennyien kapták meg Magyarországon valamely koronavírus elleni vakcina első dózisát. A koronavirus.gov.hu közlése szerint a beoltottak pontos száma szombaton reggel 4 millió 23 ezer fő volt, közülük pedig 1 millió 948 ezren már a második dózist is felvették a rendelkezésre álló oltóanyagok egyikéből. Az alábbiakban, a hétfőn a Magyar Közlönyben megjelent rendelet alapján összegyűjtöttük, hogy mi változik általánosan, tehát védettségtől függetlenül, és mik azok az enyhítések, melyek csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezőkre vonatkoznak.

Ezek mindenkire vonatkoznak

A kijárási tilalom tovább rövidült, immár éjfélig tartózkodhatunk otthonunkon kívül, majd hajnal öttől ismét elhagyhatjuk lak- vagy tartózkodási helyünket. Az üzletek és vendéglátóhelyek este 11-ig tarthatnak nyitva. A maszkviselés továbbra is kötelező marad a közterületeken, a tömegközlekedésben és a boltokban, mivel ott nem csak beoltott vagy fertőzésen átesett, azaz védett személyek tartózkodhatnak. Továbbra is megmaradnak a magán- és családi rendezvényekre vonatkozó, 2020 novembere óta érvényes korlátozások. A csoportosulás és a gyülekezés pedig tiltott marad.

A vendéglátóhelyek reggel öt óra és este tizenegy között lehetnek nyitva, a teraszon a vendégeknek nem kell maszkot viselniük, amíg az asztaluknál tartózkodnak. Fotó: MTI/Balázs Attila

Csak védetteknek

Azok, akik az első oltást megkapták, vagy igazoltan átestek a koronavírus-fertőzésen, védettségi igazolványt kaptak. Ők és a felügyeletük alatt álló kiskorúak mától az alábbiakat tehetik meg:

A külföldről hazatérő védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára már nem kötelező hatósági házi karanténba vonulni.

A szállodákban immár nemcsak üzleti céllal tartózkodhatnak vendégek, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők és gyermekeik szitén pihenhetnek ott, ráadásul számukra a maszkviselés sem kötelező.

A vendéglátó helyek külső teraszain bárki leülhet, míg az asztalánál tartózkodik, maszkot sem kell hordania (a védettek és nem védettek által közösen használt helyiségben mindenkinek kötelező). Szombattól azonban megnyílnak a belső terek is, de azt csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők és gyermekeik használhatják, bizonyos esetekben akár maszk nélkül is.

A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítmények, például az állatkertek, vadasparkok, múzeumok, színházak, mozik, könyvtárak a koronavírus ellen védett személyeknek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúaknak újra látogathatóak.

A koronavírus ellen védett személyek is látogathatják az uszodákat, az edző- és fitnesztermeket, sportlétesítményeket;

A sportrendezvényeken és este 11 óráig a kulturális eseményeken részt vehetnek a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorú nézők, sőt ezeken a helyeken sem nekik, sem gyermekeiknek nem kötelező a maszkviselés.

Fontos, hogy a fenti helyszínek üzemeltetésében résztvevők számára mindig kötelező a maszkviselés, amennyiben nincs védettségi igazolványuk.

Ők horgászhatnak éjjel is

Magyarországon közel 700 ezer regisztrált horgász van, rájuk vonatkozóan is életbe léptek szombaton enyhítések. Ám a pénteken megjelent rendelet szerint, ezt szintén csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehetik igénybe. Ez alapján, aki a horgászatra vonatkozó jogszabályoknak megfelel és igazolni tudja az ismert plasztikkártyával védettségét, az a kijárási tilalom ideje alatt is jogosult a halgazdálkodási vízterület és haltermelési létesítmény területén, valamint azok partján tartózkodni és horgászni, sőt 18 év alatti, védettséggel még nem rendelkező gyermekét is magával viheti.

A következő cél: 5 millió beoltott

Orbán Viktor miniszterelnök az alábbi Facebook-on közzétett videójában pedig már arról beszél, a cél: 5 millió beoltott.



