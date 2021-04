Koronavírus: ilyen lehet a 4. hullám Magyarországon

Koronavírus: kérdések és válaszok az újranyitásról - részletek itt.

A hétvégi terasznyitáskor kialakult tömegjelenetek azt bizonyítják, hogy nem viselkedünk elég felelősségteljesen - mondta az ATV Híradójának Prof. Dr. Kiss István epidemiológus, a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Népegészségtani Intézetének igazgatója. Megjegyezte, minden megtörtént, ami a koronavírus-járvány következő hullámának elindulásához kell. "Ez tulajdonképpen az egész eddigi zárást pofon csapta" - jelentette ki. Az epidemiológus szerint az átoltottsági arány sem indokol ekkora optimizmust.

h i r d e t é s

Mindezek ellenére úgy véli, ha lesz is negyedik hullám, az már várhatóan kisebb lesz, mint a most leszállóágban lévő harmadik. Prof. Dr. Kiss István szerint azonban nemcsak a nyitás, de akár egy új mutáns, például a koronavírus indiai variánsa is elindíthat egy újabb hullámot. Az epidemiológus szerint előfordulhat, hogy az egész védekezést újra kell kezdenünk, ha az oltóanyagok hatástalannak bizonyulnak az új vírusváltozatokkal szemben.

Sőt, mint mondta, azt is elképzelhetőnek tartja, hogy mostantól egész életünkben védekeznünk kell majd a koronavírus ellen. Megnyugtatásként hozzáfűzte, ha el nem is tűnik az új típusú koronavírus, de megszelídül majd, és már csak enyhe megbetegedéseket okoz.

A nyájimmunitásról szólva a szakember kijelentette, legalább 7-8 millió embernek kellene védetté válnia ahhoz - akár átfertőződés, akár oltás által -, hogy a vírus ne tudjon tovább terjedni.

Emberi jogi és anyagi következményekkel is járna, ha kötelezővé tennék a koronavírus-vakcina igénylését. Ha kíváncsi a részletekre, kattintson korábbi cikkünkre.