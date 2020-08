Koronavírus: a fiatalok a legfőbb terjesztők?

A járvány kezdetén a COVID-19-et az idősebbek - különös tekintettel az egészségügyi gondokkal küzdők - betegségének tekintették, de amint a fiatalok ismét többet mozdulnak ki, nyilvánvaló, hogy a vírus terjedésének eszközévé válhatnak - fogalmazott Michael Ryan, a WHO veszélyhelyzeti igazgatója.

Videó: így zajlik a koronavírus-tesztelés Az új típusú koronavírus-járvány megfékezésében fontos szerep jut a tömeges tesztelésnek. Mutatjuk, mit érdemes tudni az e célra alkalmazott módszerekről.

Bár a tömegrendezvényeket a legtöbb országban továbbra is korlátozzák, sok területen nyitva tarthatnak az éttermek, bárok, szabadtéri szórakozóhelyek, amelyekben sok fiatal fordul meg. Egy ilyen helyen könnyen kialakulhatnak járványügyi gócpontok is. Ehhez kapcsolódóan Maria Van Kerkhove, a WHO a világjárvány kezeléséért felelős részlege vezetője emlékeztetett, hogy a kutatások szerint 10-20 százaléknyi fertőzött a felelős a vírus továbbadásának 80 százalékáért.

A SARS-CoV-2 nevű vírus a világban 18,8 millió embert fertőzött meg csütörtök délig, a halálesetek száma 708 ezer, a gyógyultaké pedig közel 11,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.