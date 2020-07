Koronavírus: több száz gócpont egy európai országban

"Vannak olyan térségek Spanyolországban, ahol a koronavírus kis mértékben kering. Az ország nem homogén, nem is lesz az. Az esetek eloszlása nagyon egyenlőtlen" - fogalmazott a járványügyi vezető. A tárca jelentéséből az is kiderült, hogy a járványgócok 70 százalékában tíznél kevesebb a fertőzött, és tízből átlagosan hat eset tünetmentes. A fertőzöttek átlagéletkora továbbra is csökken: nőknél 43, férfiaknál pedig 40 év.

A munkahelyek és más zárt közösségek könnyen gócponttá válhatnak.

Aragónia és Katalónia több területén a helyi vezetés szigorú korlátozásokat vezetett be a járványgócok felszámolása érdekében. Egyebek mellett arra kérték a lakosságot, hogy csak a lehető legritkábban hagyják el otthonukat. A katalán elnök, Quim Torra szerint a következő tíz nap kulcsfontosságú lesz a koronavírus terjedésének visszaszorítása szempontból.

A spanyolok egyébként már több mint 272 ezer igazolt esetről és mintegy 28400 halottról számoltak be a koronavírus-járvány kezdete óta. A hírek szerint az elmúlt két hónapban a külföldről beutazók közül 195-en voltak koronavírusosak. A beteg turisták elsősorban az Egyesült Államokból és Dél-Amerikából érkeztek, de előfordultak fertőzöttek a Németországból, Franciaországból és Nagy-Britanniából érkezők között is. Voltak, akikről kiderült, hogy már akkor is voltak tüneteik, amikor felszálltak a repülőgépre.

3 nap alatt 2500 francia lett beteg

Több mint 2500 új koronavírus-fertőzöttet jelentettek Franciaországból az elmúlt három napban. Napi átlagban ez 850 új fertőzést jelent. Ez ugyan kevesebb a csütörtökön és pénteken regisztrált, ezer fölötti adatoknál, de magasabb, mint a hónap eleje óta tapasztalt napi 667 átlagos növekedés. A kórházban ápolt páciensek száma hétfőig 5655-re, az intenzív osztályon ápoltaké 398-ra csökkent.

Franciaországban egyébként már 220 ezer embert fertőzött meg és 30 ezer életet követelt az új típusú koronavírus. Közben 81 ezren már meggyógyultak, így jelenleg mintegy 109 ezer aktív fertőzöttet tartanak nyilván az országban.

Ismét gyorsan terjed Belgiumban

Belgiumban a vártnál gyorsabb ütemben terjed újra a koronavírus-járvány. A nemzeti közegészségügyi intézet szóvivője, Boudewijn Catry azt mondta, hogy az újonnan azonosított fertőzöttek száma "riasztó, nem várt mértékben" növekszik. A múlt héten ugyanis csaknem kétezer új fertőzöttet rögzítettek a hatóságok, ami 71 százalékos növekedést jelent az azt megelőző hét adataihoz képest. Kiemelte, hogy az új esetek csaknem felét az antwerpeni régióból jelentették, de az ország többi részében is egyre több fertőzöttről számolnak be a hatóságok. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a statisztikák szerint most a 20 és 60 év közötti korosztály van a leginkább kitéve afertőzéskockázatának.

A nemzetbiztonsági tanács ezért hétfőn újabb korlátozásokat vezetett be, hogy megelőzhessék a koronavírus-járvány második hullámának kiteljesedését. Az új szabályok értelmében a társas összejöveteleken háztartásonként már csak öt fő vehet részt tizenöt helyett. Kültéri rendezvényeken 200, a beltérieken pedig 100 személy vehet részt, és a védőmaszk viselése továbbra is kötelező. A rendelkezések szerint a bevásárlást - amely nem tarthat tovább 30 percnél - egyedül kell végezni. Belgium második legnagyobb városában, a flandriai Antwerpenben pedig éjszakai, 23 órától reggel hat óráig tartó kijárási tilalmat rendeltek el. A 11,5 millió lakosú Belgiumban egyébként már átlépte a 66 ezret a járvány kitörése óta megbetegedettek száma, az áldozatok száma pedig a 10 ezerhez közelít.

