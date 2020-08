Koronavírus: fertőzöttet találtak a pápai idősotthonban

Pápa polgármestere, Dr. Áldozó Tamás hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) egyik dolgozójának férjéről bebizonyosodott, hogy megfertőződött az új típusú koronavírussal. A kontaktkutatás során a feleséget is tesztelték, így derült ki, hogy az otthonban dolgozó nő is fertőzött - írta meg az InfoPápa. Emiatt az intézmény mind a 31 lakóját és 12 munkatársát tesztelni fogják.

Kijárási és látogatási tilalom van az otthonban. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Látogatási tilalom

Koronavírus: az áldozatok negyede idősotthonban lakott - olvassa el a részleteket!

A koronavírus megjelenése miatt a Teveli úti idősotthonban határozatlan időre látogatási, kijárási és felvételi tilalmat rendeltek el - közölte Szalainé Tihanyi Andrea, az ESZI igazgatója. Mint mondta, az intézmény 12 dolgozója közül jelenleg 4-en vannak járványügyi megfigyelés alatt, ezért két külsős kollégát rendeltek ki a folyamatos ellátás biztosítása érdekében. A megfigyelés alá vont dolgozók többsége egyébként tünetmentes, és a lakók sem produkálnak koronavírus-fertőzésre utaló jeleket. Az otthon háziorvosa folyamatosan a bentlakók rendelkezésére áll.

Fokozottabb fertőtlenítés

A koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében az otthonban még fokozottabb fertőtlenítést végeznek majd. A szükséges védőeszközök rendelkezésre állnak. Az intézményben egyébként 1 és 2 ágyas szobákban laknak az idősek, így szükség esetén könnyen megoldható az elkülönítés. További szigorításokról a teszteredmények függvényében döntenek majd.

Kiderült, rendezhetnek-e gólyatábort az egyetemek - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!