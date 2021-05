Koronavírus: 231 ezer aktív fertőzött van az országban

Újabb 1593 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 782 892-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 101 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 27 802-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége is idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt.

5031-en vannak kórházban

Jelenleg 231 580 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 5031-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 587-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 523 510 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 28 989 személy van hatósági házi karanténban, és 5,41 millió tesztet végeztek már el az országban.

Egy nő megkapja az orosz Szuptnyik V koronavírus elleni vakcina második adagját a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusán kialakított oltóponton. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Részletek a vakcinázásról

Eddig 4 millió 64 ezer embert oltottak be a koronavírus ellen, 2 millió 16 ezren pedig már a második dózist is megkapták. Miután a beoltottak száma átlépte a 4 milliót, szombaton életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. A kijárási tilalom kezdete éjfélre módosult, este 11 óráig lehetnek nyitva a boltok és a vendéglátóhelyek. Számos szolgáltatás már igénybe vehető védettségi igazolvánnyal. A még oltásra váró regisztráltak az online időpontfoglalóban Sinopharm és AstraZeneca oltásokat tudnak jelenleg foglalni. Már a 16 -18 éveseket is lehet regisztrálni oltásra. A védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára szombattól megnyíltak a vendéglátóhelyek belső terei, a szállodák, a szabadidős létesítmények, az állatkertek, múzeumok, mozik, színházak, edzőtermek és sportesemények, és ezeket a helyeket rokon kíséretében kiskorúak is látogathatják.

A védőoltás továbbra is ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak bizonyos védelmi intézkedések.

Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, a rendeletben meghatározott helyeken pedig viseljünk maszkot, amelynek a szánkat és az orrunkat is takarnia kell. Ezek mellett ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

