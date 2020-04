Koronavírus: 13 ezer felett az olasz áldozatok száma

Olaszországban eddig több mint 110 ezer embert fertőzött meg az új típusú koronavírus, az áldozatok száma pedig már a 13 ezret is meghaladta. Jelenleg 4035 személyt kezelnek intenzív osztályon.

Teljes fertőtlenítést végeznek a járványügyi szakemberek Lombardiában.

Fotó: Getty Images

Korai lenne az enyhítés

A koronavírus elleni óvintézkedéseket április 13-áig meghosszabbították, enyhítésről egyelőre nincs szó. "A kijárási korlátozás enyhítése az eddig megtett erőfeszítések megsemmisítését jelentené" - véli Giuseppe Conte miniszterelnök. Mint mondta, az eddigi lépések meghozták az eredményt, ugyanis stabilizálódott a járványgörbe. Lombardia kormányzója, Attilio Fontana pedig külön is felszólította a tartomány lakóit, hogy ne engedjenek a kísértésnek, és ne menjenek ki az utcára még sétálni se, mivel továbbra is az elszigetelődés jelenti az egyetlen megoldást a járvánnyal szemben.

Nagy türelemre lesz szükség

Koronavírus: sokaknál ez az új tünet jelentkezik - olvassa el a részleteket!

Az eddigieknél is nagyobb türelemre lesz szükség az új koronavírus-járvány tetőzése utáni időszakban, mivel a megszokott mindennapi életbe való visszatérés még nagyon messze van - emelte ki Agostino Miozzo, a polgári védelmi hatóság országos koordinátora. Mint mondta, a polgári védelem az utóbbi években jelen volt az olaszországi földrengés-övezetekben, a pusztító áradások területein, valamint átélte a 2003-as SARS-járványt és az ebolát is. "Azt hittük, mindenre fel vagyunk készülve. A SARS után még járványgyakorlatozást is tartottunk, de az új koronavírus minden elképzelhetőt felülmúlt, amikor hirtelen a kellős közepén találtuk magunkat" - hangsúlyozta.

A koronavírus-járvány olaszországi gócpontjának számító Lombardiában egyébként már egy telefonos alkalmazást is bevezettek, hogy könnyebben követhetővé váljon a járvány alakulása. Az applikációba név nélkül lehet regisztrálni, majd a felhasználók rögzíthetik a nemüket, életkorukat és esetleges tüneteiket. Az alkalmazás azt is számontartja, hogy egy adott személy közelében vagy kapcsolatai között hányan fertőződtek meg. A tartomány arra kérte lakosait, mindenki csatlakozzon.

A kijárási korlátozással kapcsolatos idősávokat és az egymás közötti távolságtartást is komolyan kell venni - olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!