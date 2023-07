Koronavírus: fél évet csökkent a várható élettartam a németeknél

A koronavírus-járvány alatt mintegy fél évvel csökkent az átlagos várható élettartam a németországi lakosság körében - közölte a német Szövetségi Statisztikai Hivatal kedden. 2022-ben, azaz a világjárvány uralta utolsó évben a Németországban élő nők várható élettartama 82,9 év, a férfiaké pedig 78,2 év, ami 2019-hez - a pandémia előtti utolsó évhez - képest 0,6 évvel alacsonyabb.

Az influenza és a szokatlan meleg sem segített

A hivatal hangsúlyozta, hogy a születéskor várható átlagos élettartam nem a mostani újszülöttekre vonatkozó előrejelzés, hanem azon élettartamot jelzi, amely az esetben várható, ha a halálozási körülmények változatlanok maradnak. A számítás eredményét nem befolyásolja a lakosság korszerkezete és nagysága, így a statisztikusok számára különösen jó a különböző időszakokban várható élettartamok összehasonlítására.

Mivel a Föld népessége folyamatosan nő, az elmúlt két évtizedben évről évre növekedett a halálozások száma is, a koronavírus-járvány előtti időszakban ennek ellenére fokozatosan nőtt a várható élettartam. A 2020 és 2022 közti időszakban ugyan több volt a halálozás, aminek jó része a koronavírusnak tudható be, a hivatali közleményben kiemelik, hogy a szóban forgó három évben Németország szokatlanul meleg nyarakat élt meg, továbbá az influenzajárvány is tombolt, ami szintén hozzájárult a megnövekedett halálozáshoz.