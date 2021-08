Kemenesi: érdemes harmadszor is oltatni 60 év felett

Kemenesi a hazai helyzetről Kíváncsi, mit mond a virológus arról, mikor robbanhat be itthon a koronavírus-járvány 4. hulláma? Kattintson, hogy naprakész és felkészült lehessen!

"Vakcina nélkül rossz a helyzet (legnagyobb esély a fertőzésre), két dózissal látványosan jobb, és ami a lényeg - a harmadik dózis látványosan csökkenti a delta variánssal valófertőzésesélyét, még a két vakcinadózishoz képest is" - írta Kemenesi Gábor virológus szerdai közösségimédia-posztjában. A szakember kétszer, illetve háromszor oltott izraeli emberek statisztikai adatainak összehasonlításával jutott arra a következtetésre, hogy a 60 év felettieknek hazánkban is ajánlatos volna harmadszor is beoltatniuk magukat.

A virológus ajánlja a harmadik oltás felvételét a 60 éven felülieknek. Fotó: Getty Images

Izraelben már túl vannak rajta

Izraelben hónapokkal a fenti statisztika megjelenése előtt beoltották az időseket a Pfizer vakcinájával. A virológus ezt így fogalmazza meg a bejegyzésében: "Itt az első, való életből származó adatsor Izraelből, ahol több mint hat hónappal ezelőtt a 60 év feletti felnőtt lakosság átoltása megtörtént."

Kemenesi úgy fogalmazott, hogy "mindenképpen (...) van értelme ráoltatni". Végül hozzátette: "Harmadik oltásra fel, mert a delta-hullám minden eddigi jel szerint érkezik!"

Egész Európában és hazánkban is már az új koronavírus delta vírusvariánsa terjed. Ennek nemcsak a terjedési sebessége gyorsabb, de fertőzőbb is a vuhani variánsnál. Olvassa el a legfontosabb tudnivalókat az új variánsról!