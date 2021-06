Koronavírus: ezt a 2 vakcinát csak 60 év felett ajánlják

Már több európai uniós tagállam is életkorhoz kötött korlátozásokat vezetett be az AstraZeneca és a Janssen által kifejlesztett koronavírus-vakcinák használatával kapcsolatban. A hollandok pedig egy hete jelentették be, hogy a kockázatok miatt mégsem használják az egyadagos oltóanyagot. Most pedig már Csehország is csatlakozott azon államokhoz, akik az esetleges mellékhatások végett fenntartásokkal kezeli ezeket a készítményeket.

A 2 vakcinát a csehek már csak a 60 év felettieknek ajánlják.

Mi a baj ezekkel a vakcinákkal?

A szóban forgó két vakcina használatát a felmerült vérrögképző mellékhatások miatt korlátozzák. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szerint azonban az új típusú koronavírus ellen beadott vakcinák mindössze 0,01 százalékánál fordultak elő ilyen problémák - viszont többnyire a fiatalabb korosztályokhoz tartozók körében. A cseh egészségügyi minisztérium mostantól csak a 60 év felettieknek ajánlja ezeket az oltóanyagokat, és egyúttal ajánlásokat is megfogalmazott az oltóközpontok és a kórházak számára arról, hogyan járjanak el, ha megjelennének az oltások mellékhatásai.

Itt tart most a cseh oltási kampány

Csehországban egyébként csak az EMA által jóváhagyott COVID-vakcinákat használják, nagyrészt - az esetek mintegy 80 százalékánál - a Pfizer oltóanyagát. Az AstraZeneca vállalat vakcinájából eddig mintegy 600 ezer adagot, míg a Janssenéből körülbelül 56 ezer adagot használtak fel. Összesen nagyjából hatmillió oltást adtak be eddig az országban.

