Kemenesi: „idén ránk rúghatja az influenza az ajtót”

Az influenzavírusok szezonalitását a nemzetközi utazások fűtik. A tél végén a déli feltekéről terjed át a járvány az utazók közvetítésével az északira, majd újabb fél év elteltével vissza. A koronavírus-világjárvány miatt elrendelt korlátozások és lezárások ezt az útvonalat szakították meg, aminek köszönhetően a legtöbb légúti fertőző betegség visszaszorult. Mint azonban azt Kemenesi Gábor az InfoRádiónak elmondta, idén ősszel ezek a fertőzések visszatérhetnek, és mintegy „ránk rúgják az ajtót”.

Az idei télen erősebben térhet vissza az influenza. Fotó: Getty Images

A szakember hangsúlyozta, hogy nem véletlenül beszélt már tavaly is a legtöbb kutató a szezonális influenzaoltás fontosságáról. Az idei évben ez ismét nagyon aktuális, és erősen ajánlott azok számára is, akik egyébként általában vonakodnak a vakcina felvételétől. „Akik nem oltattak rendszeresen, és a szezonális impulzusokat átvészelték évről évre, azoknak most nincs megfelelő szintű adaptív immunitásuk, tehát őket is súlyosabban érintheti majd” – húzta alá a víruskutató az interjúban.

Kitért rá, a vírusfertőzések egy egyszerű sémát követnek: csak akkor van jövőjük, ha képesek újabb és újabb megfertőzhető embereket elérni. Ha egyszeriben minden embert a világ bezárnánk az otthonába három hétre, akkor egy csapásra megszabadulnánk ezektől a vírusoktól. Nyilván erre nincs lehetőség a valóságban, így a pandémia alatti korlátozások ellenére is fennmaradtak influenzatörzsek, beszorulva egyes földrajzi régiókba. Ezek innen fognak most visszatérni.