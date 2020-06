Ilyen a koronavírus-fertőzés a gyerekeknél

A járvány kitörése óta több orvosi megfigyelés is arra engedett következtetni, hogy a gyerekek szervezete ellenállóbb a koronavírussal szemben. Egyrészt kisebb eséllyel fertőződtek meg, másrészt pedig a tünetek is enyhébbek voltak náluk. A San Antonio-i Texasi Egyetem kutatójának friss tanulmánya is ezt erősítette meg: eredményei szerint a 26 vizsgált országban a gyerekek sokkal könnyebben átvészelték a járvány elmúlt négy hónapját - írja az Eurekalert.

Koronavírus: ezek a szokatlan tünetek A koronavírus-fertőzés jellegzetes tüneteit mindenki ismeri - láz, köhögés, izomfájdalom,fejfájás-, ám vannak olyan szimptómái is, amelyek kifejezetten szokatlannak számítanak egy ilyen típusú megbetegedés esetén. Kattintson a részletekért!

A kutatók az eredményeket a The Lancet című lapban tették közzé, melyben összesen 7780 gyermekkorú koronavírus-fertőzött egészségügyi adatait összegezték. Ezekben az alábbi megfigyeléseket írták le:

A COVID-19-cel kezelt gyermekek 19 százalékának semmilyen tünete nem volt;

21 százalékuk tüdejében gyulladásra utaló foltokat mutatott ki a tüdőröntgen;

5,6 százalékuknál jelentkezett valamilyen társbetegség, többnyire tüdőgyulladás;

3,3 százalékukat kellett intenzív osztályon kezelni;

A vizsgált betegek közül hétnél bizonyult végzetesnek a fertőzés.

Ezek a tünetek jelentkeznek a gyerekeknél

A leggyakoribb panasz - a felnőtt betegekhez hasonlóan - a gyerekeknél is a magas láz, illetve a köhögés volt, előbbi a tüneteket produkálók 59, utóbbi pedig az 56 százalékuknál jelentkezett. Közülük 152-en már a fertőzést megelőzően is küzdöttek valamilyen betegséggel, leggyakrabban károsodott immunrendszer, illetve valamilyen légzési vagy szívbetegség szerepelt a kórtörténetükben. Súlyos, kórházi ellátást igénylő panaszok azonban csak nagyon ritkán jelentkeztek a gyerekeknél, ez az alacsony arány a kutatókat is meglepte.

A gyerekeknél többnyire enyhébb lefolyású volt a betegség. Fotó: Getty Images

Szerencsére csak kevés esetben diagnosztizálták a Kawasaki-betegségre sokban hasonlító multiszisztémás gyulladásos szindrómát, ami rendszerint a legsúlyosabb állapotot eredményezi a koronavírus-fertőzött gyerekeknél.

A multiszisztémás gyulladásban szenvedő gyermekek vérében jelentősen csökkent a limfociták mennyisége - mondta el a kutatást jegyző Dr. Alvaro Moreira. A nyiroksejteknek is hívott sejtcsoportnak a szervezet védekezésében van fontos szerepe, hiányában az immunválasz is gyengébb a szükségesnél. Míg az enyhébb tüneteket produkáló fertőzöttek szervezetében 42 százaléknyi volt a limfociták aránya, addig a legsúlyosabb állapotban lévő gyerekeknél ez az arány már csak 11 százalék volt.

A legsúlyosabb esetek közül kilencnél diagnosztizáltak veseelégtelenséget, szintén kilenc gyereknél pedig májkárosodást. Lélegeztetőgépre 42 gyermeket kellett kapcsolni.

Az európai nagyvárosok közül egyedül Budapesten lett magasabb a légszennyezettség, mint a korlátozások előtti időszakban. Hogy miért, arról az nlc.hu cikkében is olvashatunk!