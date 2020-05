Koronavírus: a gyerekeknél Kawasaki-kórt okoz?

A Kawasaki-kórként ismert betegség jellemzően az 5 év alatti gyermekeket érinti és a közepes méretű verőerek gyulladásával jár, eredete máig ismeretlen. Jellemző tünetei a láz, a nyálkahártya- és bőrtünetek, a nyirokcsomó-megnagyobbodás és ha nem kezelik időben, akkor a koszorúerek gyulladása miatt akár a szívizomelhalás is. Mint arról a HáziPatika.com-on a The Guardian nyomán már beszámoltunk, a brit egészségügyi szolgálat április végén körlevélben figyelmeztette az orvosokat a gyerekek körében felbukkant új betegségre. (Korábbi cikkünket ide kattintva olvashatja.)

Bár a Kawasaki-kór és a COVID-19 kapcsolata nem bizonyított, annyi tudható, hogy az elmúlt időszakban ezzel kórházba kerülő gyermekek közül többnek is pozitív lett a koronavírus-tesztje. A The Telegraph friss számában egy olyan édesanya beszámolóját közölte, akinek hároméves fia 10 napot töltött kórházban Kawasaki-szindrómával, és bár a gyerek PCR-tesztje negatív lett új koronavírusra, mint írják, egyáltalán nem zárható ki a két betegség közötti kapcsolat.

A koronavírus-járvány óta megnőtt a Kawasaki-szindrómás gyerekek száma. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Hőemelkedéssel kezdődött

Hayley Grix akkor kezdett gyanakodni, hogy valami nincs rendben hároméves fiával, Marley-val, amikor az alapvetően nyugodt, jól alvó gyermek húsvéthétfőn szokatlanul kezdett viselkedni. Fel-alá járkált a lakásban, sírt, kiáltozott a szülei után, ezért Hayley úgy döntött, megméri a lázát. A gyermek testhőmérséklete 38 fok volt, és bár eszükbe jutott a koronavírus, azzal nyugtatták magukat, hogy a gyerekek alacsony kockázatúak. A Kawasaki-kór meg sem fordult a fejükben, hiszen korábban még hírből sem hallottak róla.

Golflabdányi nyirokcsomók

"Anya, nagyon fáj a nyakam" - mondogatta Marley, és bár nem látszott rajta semmi, a nő úgy érezte, jobb, ha látja egy orvos a gyereket, főképp, hogy lázcsillapítókkal sem sikerült levinni a lázát, ami néha akár 40 fokig is felszökött. A háziorvos ugyan megvizsgálta a kisfiút, de végül hazaküldte. Szerdán azonban a meglévő szimptómákhoz hányás is társult. "Nem egy betegeskedő gyerek, így ez egy komoly figyelmeztető jel volt számunkra" - mondta az édesanya, felidézve, Marley a nyelvére panaszkodott, és amikor megvizsgálta azt, látta, hogy lepedékes és duzzadt. Ismét az orvost hívta, és elmondta, mindezek mellett kiütések is jelentkeztek a fia nyakán, és golflabdaméretűre duzzadtak a nyirokcsomói. Ezúttal az orvos már a Frimley Park Kórházba irányította őket, ahol azonnal vért vettek a gyermektől, infúzióra kötötték és megkezdték az antibiotikumos kezelését.

Csak a szteroidok segítettek

"Falfehér volt és nagyon betegnek tűnt" - mondta az asszony, aki arról is beszámolt, az intézményben azonnal tesztelték a gyermekét az új koronavírusra, ám az negatív lett. Az egyik orvos ekkor elmondta, hogy Marley időközben begyulladt kezei és lábai is arra engednek következtetni, Kawasaki-szindróma alakult ki a nála. Azonnal beadtak neki intravénásan egy adag immunglobulint, ami olyan antitesteket tartalmaz, amik a fertőzések leküzdéséhez szükségesek. De sajnos nem sokáig tartott a javulás, Marley másnap ismét belázasodott, tűzforró volt az egész teste. Újabb adag immunglobulint kapott, de nem reagált, így az orvosok szteroidokkal kezdték kezelni, ami végre hatott. A gyermeket hivatalosan is atípusos Kawasaki-kórral diagnosztizálták, és összesen 10 napot töltött kórházban. Ám amikor kiengedték, még mindig nagyon gyenge volt, és továbbra is szteroidokat és aszpirint kapott.

Az édesanya pedig csak akkor hallott a két betegség lehetséges kapcsolatáról, amikor már kiengedték őket a kórházból, ezért is jelentkezett, hogy elmondja történetüket a The Telegraphnak. Úgy fogalmazott, bár a kisfiú tesztje negatív lett, nem tudhatják, hogy korábban átesett-e a koronavírus-fertőzésen, mert antitesttesztet nem végeztek nála. Mindenesetre azt tanácsolta a többi szülőnek, hogy ha hasonló tüneteket észlelnek, ne hagyják magukat, és ne féljenek a járványtól, vigyék a gyereküket orvoshoz, mert a Kawasaki-kór akár halálos is lehet a legkisebbekre nézve.

