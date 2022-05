Hamis COVID-igazolást vásárolt, börtönbe megy

A Terrorelhárítási Központ (TEK) segítségével fogtak el egy 46 éves férfit, aki hamis pozitív COVID-teszttel akarta elkerülni a lopás miatt rá kiszabott hét hónapnyi börtönt – tájékoztatott a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A férfi kétszer is próbálkozott: első alkalommal valóban megfertőződött, ezért nem kellett bevonulnia a börtönbe. Másodszor egy hamis pozitív igazolást vásárolt, de lebukott, és most már vesztegetésért is elítélhetik az alapbüntetése mellett.



A férfi először egy ismerősének segítségét kérte, akinek édesanyja egy konténeres szűrőponton dolgozott. Tavaly decemberben százezer forintot adott át a nőnek. A hamis igazolás kiállítására végül nem volt szükség, mivel a férfi antigéntesztje pozitív eredményt mutatott.

A férfi kétszer százezer forintért vásárolt hamis pozitív COVID-igazolást (képünk illusztráció). Fotó: Getty IMages

Másodszor idén februárban próbálta "mentesíteni" magát az esedékes bevonulástól. Ekkor az ismerőse egy koronavírussal fertőzött beteg pozitív mintáját szerezte meg és adta át édesanyjának. A szűrőponton további százezer forintot fizetett ki a férfi a nőnek azért, hogy a pozitív COVID-teszt eredményét regisztrálja a központi nyilvántartásban.

A TEK végül egy konditeremben fogta el a 46 éves férfit, majd lefoglaltak tőle - a nevére kiállított hamis COVID-teszt mellett - több mobiltelefont, hatszázezer forintot, 820 eurót, valamint különböző kábítószergyanús anyagokat, amelyek miatt külön eljárás indult.

A férfit gyanúsítottként hallgatták ki kétrendbeli vesztegetés bűntette miatt, és beismerő vallomást tett. Jelenleg korábban kiszabott büntetését tölti.

A bűncselekmény másik két résztvevőjét a rendőrök május 18-án elfogták, majd a férfi ismerősét kétrendbeli, bűnsegédként elkövetett vesztegetés, az ismerős anyját pedig kétrendbeli vesztegetés elfogadása megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. A gyanúsítottak nem tettek vallomást, ők az eljárás további szakaszában szabadlábon védekeznek.