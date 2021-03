Fotók: újabb Moderna- és AstraZeneca-szállítmány érkezett

Több mint félmillió embert oltanak be egy hét alatt - részletek!

Hétfő estig már 721677 személyt oltottak be az új típusú koronavírus ellen, 252847-en már a második oltást is megkapták. Már összesen ötféle oltóanyag áll rendelkezésre Magyarországon, a vakcinázás ütemét viszont továbbra is jelentősen befolyásolja az oltóanyagok érkezése. A mai napon a Moderna és az AstraZeneca készítményéből is érkezett utánpótlás a fővárosi és a vidéki kormányhivatalokba. Ebbe a folyamatba enged betekintést az alábbi fotó-összefoglaló. Máthé Zoltán, Rosta Tibor, Komka Péter, Balázs Attila és Vajda János képeiből válogattunk.

AstraZeneca- és Moderna-vakcinák érkeztek a Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának épületéhez, Budapest XIII. kerületébe. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Sára Botond, a Fővárosi Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott vette át a szállítmányokat. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A vakcinákat Simonné Kurucz Ildikó járványügyi felügyelő jelenlétében egy speciális hűtőkamrába pakolták. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Változott az oltási stratégia

Annak érdekében, hogy rövid időn belül minél többen megkapják az első koronavírus elleni oltást, módosult az oltási stratégia az AstraZeneca-vacinák alkalmazását tekintve. Ennek értelmében - az alkalmazási előirat szerinti maximális időtartamot kihasználva - ezentúl 12 hetet várnak a második dózis beadásával.

Békéscsabára is megérkezett a vakcina-utánpótlás. Fotó: MTI/Rosta Tibor

A Moderna és az AstraZeneca vakcináit egy szállítócég munkatársának segítségével pakolták ki a Békés Megyei Kormányhivatal udvarán. Fotó: MTI/Rosta Tibor

A kipakolásban Deák Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal közegészségügyi járványügyi szakügyintézője is részt vett. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Az újonnan érkezett vakcinák Sárosi Tamás, a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály főosztályvezetőjének kezében. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Egerben, a megyei kormányhivatal udvarán Pajtók Gábor, a Heves megyei kormánymegbízott segített a kipakolásban. Fotó: MTI/Komka Péter

Az átvételen Pozsgai Szabolcs Heves megyei tisztifőorvos (b) is jelen volt. Fotó: MTI/Komka Péter

Csak az kapja meg, aki regisztrál

A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak a korábban bevezetett védelmi intézkedések. Jelenleg a járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk.

Nyíregyházán Szabó Tünde megyei tisztifőorvos vette át a vakcinákat. Fotó: MTI/Balázs Attila

A Nyíregyházára érkezett oltóanyagokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának hűtőkamrájába vitték. Fotó: MTI/Balázs Attila

Miskolcra, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya épületébe is megérkeztek az új vakcinák. Fotó: MTI/Vajda János

A vakcinákat tartalmazó dobozokat Kaizler Sándor közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző pakolta el. Fotó: MTI/Vajda János

