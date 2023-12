Ezért vagyunk gyakrabban betegek télen

Felfedezték az okot, amiért télen gyakrabban szenvedünk a légúti betegségek tüneteitől: maga a hideg levegő károsítja az orrban zajló immunválaszt – számol be a CNN egy nemrégiben napvilágot látott kutatás eredményéről. "Ez az első alkalom, hogy biológiai, molekuláris magyarázattal rendelkezünk a veleszületett immunválaszunk egyik tényezőjéről" – mondta el Dr. Zara Patel, a kaliforniai Stanford Egyetem fül-orr-gégész professzora.

Télen gyakori tünet az orrfolyás. Fotó: Getty Images

Már 5 fokos hőmérsékletkülönbség is számít

Az eredmények szerint az orrban lévő több milliárd hasznos baktérium-ellenes sejt közel 50 százalékát elpusztítják a kórokozók, ha az orrban lévő hőmérséklet mindössze 5 Celsius-fokkal lecsökken. A hideg levegő tehát azért jár nagyobb kockázattal, mert lényegében az immunitásunk felét elveszíthetjük ezzel a kis hőmérséklet-csökkenéssel.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a kutatást in vitro vizsgálatokkal végezték, ami azt jelenti, hogy bár a laboratóriumban emberi szöveteket használtak az immunválasz tanulmányozására, valójában nem igazi orrban vizsgálódtak. Gyakran az in vitro vizsgálatok eredményei azonban in vivo is megerősítést nyernek, de nem minden esetben – számoltak be a kutatók a részletekről. Egy biztos: minél melegebben tudod tartani az orrodat a szabadban, annál sikeresebb lesz a veleszületett immunvédelmi mechanizmus. Ez tehát még egy ok a maszkviselésre ebben a vírusokkal teli időszakban. A tanulmányt a The Journal of Allergy and Clinical Immunology című folyóiratban tették közzé.