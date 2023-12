Ezért vághat még mindig földhöz a Covid

Bár már valószínűleg mindenki átesett a fertőzésen, így immunitást is szerzett, ennek ellenére a koronavírus még mindig a tünetek széles skáláját okozhatja. Míg egyesek észre sem veszik, mások akár kórházban köthetnek ki vele – írja a BBC.

Sokakat még mindig megvisel a Covid. Fotó: Getty Images

Rég volt az az oltás

„Az emberek Covid elleni ellenanyagszintje valószínűleg most is olyan alacsony, mint amilyen a vakcina bevezetésekor volt” – mondta el a portálnak Eleanor Riley. Az Edinburgh-i Egyetem immunológusa – aki maga is átélte, milyen súlyos tüneteket képes kiváltani a koronavírus – állítja, hogy mivel az antitestek száma alacsonyabb, most több vírus juthat be a szervezetünkbe, és súlyosabb betegséget okozhat.

Az antitestek olyanok, mint a mikroszkopikus rakéták, amelyek megtapadnak a vírus felszínén, és megakadályozzák, hogy megfertőzze a szervezetünk sejtjeit. Tehát ha sok antitestünk van, akkor azok gyorsan el tudják takarítani a vírust, és az esetleges fertőzés remélhetőleg rövid és enyhe lesz. Az antitestek szintje most azért viszonylag alacsony, mert sokan már régen nem kaptak védőoltást (aki fiatal és egészséges, az valószínűleg csak két adagot és egy emlékeztetőt kapott), de akár az is előfordulhat, hogy valaki még mindig nem esett át a fertőzésen. Ráadásul maga a kórokozó is folyamatosan változik, és minél jobban fejlődik egy vírus, hogy megváltoztassa a megjelenését, annál kevésbé lesznek hatékonyak ellene az antitestek.