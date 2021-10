Delta variáns: Zacher szerint ilyen tünetet is okozhat

Zacher Gábor a portfolio.hu-nak beszélt arról, hogy továbbra sem értik, miért nem ismerhetik meg az új koronavírusos betegek oltási adatait. Ahogy fogalmazott, így most ő és a kollégái továbbra is a sötétben tapogatóznak. "Az EESZT-ből (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) 2 perc alatt le lehetne hívni azokat az adatokat, hogy az új betegek közül mennyien oltottak és mennyien nem. A vakcinák hatékonyságáról is lehetne egyfajta képet kapni. Ezzel szerintem nem sértenénk semmilyen személyes adatot" - érvelt az oltási nyilvánosság mellett a szakember.

Már itthon is főként a delta variáns terjed. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Nincs alternatívája az oltásnak

A Merck gyógyszeripari óriásvállalat hétfőn bejelentette, hogy sürgősségi engedélyt kért az illetékes amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóságtól (FDA) az enyhe és közepes koronavírusos betegségtől szenvedő páciensek kezelésére szolgáló új gyógyszerének bevezetéséhez.

Tájékoztatás híján jelenleg az egymás közötti információcseréből az derül ki, hogy az intenzív osztályra kerülő minden 5. nem oltott betegre jutott 1 beoltott páciens. "A delta variáns reprodukciós rátája már 6-os, egy átlagos vírusé 1-es. A lappangási ideje is nagyon lerövidült a korábbi variánsokhoz képest" - mondta el újabb tapasztalatait Zacher doktor, aki hozzátette: jelenleg nincs alternatívája az oltásnak a koronavírus elleni küzdelemben.

Ez is a delta tünete lehet

A delta variánssal kapcsolatban azt is megemlítette Zacher Gábor, hogy a szem- és kötőhártya-gyulladás az egyik legújabb jele annak, ha valaki ezzel a mutációval fertőződött meg - ennél frissebb szimptómát a már ismert tüneteken kívül nem tudnak az orvosok. A szakember egyébként legalább a tömegközlekedésben, az üzletekben, az irodákban és más nyilvános zárt terekben visszahozná a kötelező maszkviselést, hogy lassuljon a járvány terjedési sebessége.

A koronavírus-járvány negyedik hullámának jelentkezéséig sikerült viszonylag gyorsan elérni a hazai lakosság 60 százalékos átoltottságát. Ez az arány azonban nem elegendő ahhoz, hogy megakadályozzuk a további nagyszámú megbetegedést és halálozást - figyelmeztetett a Magyar Tudományos Akadémia (MTA). Mutatjuk, az akadémia állásfoglalása szerint hogyan lehetne megfékezni a negyedik hullámot.