Az ebolát így lehet túlélni

A WHO szerint az ebolás betegeket kezelő egészségügyi központokba szállított 1555 páciensből ezren meggyógyultak. Ugyanakkor a legfrissebb adatok szerint a tavaly kirobbant ebolajárványnak eddig 3198 fertőzöttje volt, és közülük 2137-en meg is haltak.

A klinikákon meg tudnák menteni a betegek többségét. Fotó: iStock

Ezért halnak meg ennyien

A magas halálozási ráta hátterében az áll, hogy a fertőzöttek többségét nem viszik el a klinikákra a hozzátartozók. Az út ugyanis nemcsak nagyon hosszú, de veszélyes is, hiszen az ország keleti felét különböző fegyveres csoportok tartják rettegésben. Ezek a konfliktusok azonban a járvány feltartóztatását célzó erőfeszítéseket is hátráltatják.

Emellett az emberek az orvosi személyzettel szemben is nagyon gyanakvóak. Ezért a megfelelő egészségügyi intézmények helyett az emberek inkább a hagyományos gyógymódokat alkalmazó "gyógyítókhoz" fordulnak. Ez viszont csak tovább segíti afertőzésterjedését. "Erősebben kell azon dolgoznunk, hogy bizalmat építsünk és terjesszük az üzenetet, miszerint lehetséges túlélni az ebolát, és mi azért vagyunk itt, hogy ez így is történjen" - jelentette ki Matshidiso Moeti, a WHO afrikai részlegének vezetője.

A legsúlyosabb járvány

Az eddigi legsúlyosabb ebolajárvány legalább 11 ezer ember életét követelte 2013 és 2016 között Nyugat-Afrikában. A mostani járványt pedig - amely tavaly augusztusban tört ki Kongó keleti felében - már most a második legpusztítóbb ebolajárványnak tartják. A WHO szerint a 2013-2016-os járvány idején a klinikákon kezelt pácienseknél a halálozási arány 50 százalékos volt, míg a mostaninál 34 százalékos.

A vírust 1976-ban, a Kongó keleti felében található Ebola folyó melletti településeken észlelték először. Természetes hordozói egyelőre nem ismertek, de az a legvalószínűbb, hogy a denevérek terjesztik. A kór fertőzött ember vagy állat vérével vagy testnedvével való közvetlen érintkezés által terjed. A betegség súlyos vérzéssel jár, a halálozási arány egyes esetekben akár 90 százalékos is lehet.