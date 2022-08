A majomhimlő elsősorban állatok között terjed, de zoonózis révén – vagyis fertőzött állatokkal érintkezve – az ember is elkaphatja. Sőt, a vírust nem csak embertársainknak, hanem az állatoknak is továbbadhatjuk. Sokan azt hiszik, hogy a majomhimlő egy nemi úton terjedő betegség, ami kizárólag a meleg vagy a biszexuális férfiakat veszélyezteti. Ez viszont nem így van. Ahogy arra egészségügyi szakértők is felhívják a figyelmet, az ehhez hasonló tévhitek több szempontból is károsak.

Világszerte terjed a majomhimlő. Fotó: Getty Images

A rejtélyes majomhimlő

A tévhittel ellentétben ez nem egy nemi úton terjedő fertőzés, de ha az emberek ezt hiszik, nem fogják megtenni a szükséges lépéseket, hogy elkerüljék a megbetegedést – idézte a Healthline Linda Yancey fertőző betegségekkel foglalkozó szakembert. Ráadásul ez az elképzelés hamis biztonságérzet adhat az emberek többségének, azt sugallva, hogy ők életmódjukból adódóan nincsenek veszélyben. Mindemellett "megbélyegez bizonyos embercsoportot, azt a látszatot keltve, hogy ők lehetnek a felelősek a fertőzés terjedéséért" – tette hozzá Michelle Forcier klinikus. Utóbbi azzal járhat, hogy a szégyenérzet miatt az érintettek nem fordulnak orvoshoz a tüneteikkel, szükséges kezelés híján pedig állapotuk nehezen javul, esetleg súlyosra fordul, miközben másoknak is átadhatják a vírust.

A majomhimlő és a nemi betegségek közötti döntő különbség

Ahogy azt Linda Yacey összefoglalta: a szexuális úton terjedő fertőzések jellemzője éppen az, hogy elsősorban nemi úton adhatók át – legyen szó orális, vaginális vagy anális érintkezésről. Néhány vírus, mint például a herpesz, sima bőrkantaktus révén is terjed – az ajakherpesz okozhat például nemi herpeszt –, de nem ez a legáltalánosabb terjedési módjuk. A majomhimlő továbbadásához viszont nem feltétlenül szükséges nemi érintkezés. Elég a szoros bőrkontaktus, illetve a fertőzött személy testváladékaival – ez lehet vér vagy akár légúti váladék is –, valamint az ezekkel fertőzött felületekkel, eszközökkel, tárgyakkal való érintkezés. Vagyis egy majomhimlős beteg ápolása közben is el lehet kapni a vírust.

Amikor kicsi a megfertőződés kockázata

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) tájékoztatása szerint a majomhimlő vírusa nem terjed például rövid, alkalmi beszélgetések révén, és úgy sem kaphatjuk el, ha elsétálunk egy majomhimlős beteg mellett. A CDC azt még vizsgálja, hogy a vírus terjed-e tünetmentes fertőzöttekkel való érintkezéssel – írja a Healthline.

Michelle Forcier szerint az, hogy a majomhimlő eddig leginkább a meleg férfiakat érintette, összhangban van a vírusok alapvető terjedési szokásaival. "Egyes vírusok szeretnek embercsoportokon keresztül, bizonyos közegben terjedni, legyen szó iskoláról vagy idősek otthonáról" – mondta. A majomhimlőt időközben legalább két gyermeknél is kimutatták, ami alátámasztja, hogy a vírus folyamatosan keresi az újabb utakat.

Így csökkenthetjük a megfertőződés kockázatát

A CDC azt tanácsolja, hogy lehetőség szerint kerüljünk a nem velünk egy háztartásban élőkkel és a fertőzöttekkel való szoros bőrkontaktust – amennyiben persze tudunk róla, hogy elkapták a vírust. Ha egy háztartásban élünk a fertőzöttel, a tünetek fennállásának idején próbáljunk elszigetelődni tőle. A CDC a terjedés megelőzése érdekében maszk viselését is ajánlja annak ellenére, hogy a koronavírussal ellentétben a majomhimlő vírus nem terjed a levegőben. Gyakori kézmosással, kézfertőtlenítéssel és a fertőzött által használt tárgyak, eszközök alapos elmosásával, elmosogatásával szintén csökkenthetjük a megfertőződés kockázatát.

A védőoltás – amit eredetileg a fekete himlő ellen fejlesztettek ki, és ami 85 százalékos hatékonysággal képes megelőzni a majomhimlő-fertőzést – is megfelelő megelőzési mód lehet, de nem mindenki kaphatja meg. Ahogy arról korábban írtunk, a szűkös vakcinakészletek miatt egyelőre csak azokat oltják, akik az egészségügyi hatóságok szerint magas kockázatú csoportba tartoznak. Vagy azért, mert az előző 14 napban olyasvalakivel létesítettek szexuális kapcsolatot, akinek valószínűsíthetően vagy kimutathatóan majomhimlője volt, vagy mert endémiás területen jártak és itt létesítettek szexuális kapcsolatot. De azok az egészségügyben dolgozók is a veszélyeztetettek közé tartoznak, akik feltételezetten vagy bizonyítottan majomhimlővel fertőzött embert ápolnak.

Bár a majomhimlőt már 1958 óta számon tartják, amikor néhány hónappal ezelőtt a vírus ismét felbukkant Afrikán kívül, a szakemberek még nem aggódtak különösebben egy lehetséges járvány kirobbanása miatt. Július 23-án azonban a globálisan növekvő esetszámok miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett, ami azt jelenti, hogy a majomhimlő vírus okozta megbetegedések visszaszorítása összehangolt, világméretű válaszlépéseket igényel.