Csak az egészségügyi intézményekben kell továbbra is viselni, nem kell védettségi igazolvány az éttermekben sem - hangzott el csütörtökön a Kormányinfón.

Novák Katalin tárca nélküli miniszter, a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs vezetője már jelezte, hogy a járvány elleni védekező intézkedések lazítására vonatkozó javaslataikat elfogadta a kormány. A részleteket Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mondta el csütörtökön a Kormányinfón.

5,5 millió oltásnál csak az egészségügyi intézményekben lesz kötelező Fotó: Getty Images

Nem lesz kötelező a maszk

Az élet és a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzsek javaslatai alapján a kormány úgy döntött, hogy az 5,5 millió oltás elérése esetén megszüntetik a kötelező maszkhsználatot, csak az egészségügy területén marad kötelező.

Védettségi igazolvány sem kell mindenhol

Anélkül is lehet szállodákba, éttermekbe, strandokra, fürdőkbe menni. A védettségi igazolvány marad a rendezvények esetében.

Csak az ukrán határon marad ellenőrzés

A határátkelőkön a normális rend visszaállt, a schengeni határokon megszűnt az ellenőrzés, csak az ukrán határon marad meg az eddigi módon. Hétfőtől új tájékoztató kampány indul az uniós zöld kártyáról is, ami három esetben állítható ki: betegségen átesés igazolása, PCR-teszt vagy oltás. A szomszédos országokba már enélkül is lehet utazni. A kedvelt nyaralóhelyek közül csak Olaszországban vannak korlátozások. Az országok nagy része besorolja az érkezőket, és Magyarország a zöld zónában van.

Tűzijáték

Lesz, ha a járványhelyzet úgy alakul, ezért Gulyás mindenkit arra biztatott, hogy oltassa be magát. "Az 5,5 millió oltásig 3-5 nap alaptt érhetünk el. Úgy gondoljuk, hogy biztonságosan meg lehet rendezni a tűzijátékot" - tette hozzá.

Harmadik oltás

Még nem tudni, meddig tart a mostani oltások hatása, de legalább kilenc hónapig. Mindenki ezt vizsgálja, de nem a kormány dönt erről, hanem a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei. A kormány számol a harmadik oltás lehetőségével.

Magyar vakcinagyártás

2022 végén tudunk majd termelni, vagy magyar oltóanyagot, vagy külföldi bérgyártásban mást.

Szputnyikkal oltottak

Aki ezt a vakcinát kapta, az védett a vírus ellen, nagy akadálya nincs az utazásnak, mert nem oltásokat, hanem országokat minősítenek. Az uniós rendelet egyértelmű, el kell fogadni az EMA által jóváhagyott oltásokat és el lehet fogadni más oltásokat is. Nem lesz kompenzáció azoknak, akik emiatt most csak PCR-teszttel tudnak külföldre utazni, mert július elsejétől vélhetően mindenhová be lehet szabadon lépni.