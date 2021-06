Koronavírus: újabb enyhítések jöhetnek júliustól

Újabb enyhítések bevezetéséről is tárgyalt második ülésén a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs - írja a Telex. A konzultációt követően Novák Katalin, a törzs vezetője sajtótájékoztatón válaszolt néhány kérdésre.

Javasolják, hogy csak a legszükségesebb korlátozásokat tartsák fenn

A családokért felelős tárca nélküli miniszter hangsúlyozta: továbbra is az oltakozás az egyetlen módja a vírus visszaszorításának, és mivel továbbra is vakcinabőség van, így fokozatosan újraindíthatják az életet. Megemlítette, hogy elindultak az Erzsébet-táborok és napközis táborok is, előbbibe idén elvileg 150 ezer táborozó mehet majd. A köznevelési intézményekben is biztosítják továbbra is a felügyeletet, ezt a lehetőséget naponta 15-17 ezren veszik igénybe.

A maszkviselésre vonatkozó szabályokat is felülvizsgálhatják hamarosan. Fotó: Getty Images

Az operatív törzs vezetője szerint a járványhelyzet már azt is lehetővé teszi, hogy a szülők maszk nélkül is beléphessenek az iskolákba, ezt azonban az adott intézmény szabályozhatja. Az ATV kérdése a maszkhasználat általános enyhítésére is kitért, Novák Katalin szerint ez egy olyan téma, amit érdemes megvitatni. Ahogyan azt is, hogy melyek azok a könnyítések, amiket már akár július elsejétől be tudnak vezetni. "Javasoljuk a kormánynak, hogy csak azokat az intézkedéseket tartsuk fenn, amely a védekezéshez feltétlenül szükséges, hogy a lehető legnagyobb szabadságot tudjuk biztosítani maximális biztonság mellett" - mondta el Novák Katalin.