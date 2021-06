Prosztatagyulladás: így érdemes étkezni

Prosztatagyulladásról, azaz prosztatitiszről akkor beszélünk, amikor a prosztata vagy dülmirigy, ez a közvetlenül a húgyhólyag alatt található, diónyi nagyságú szerv megduzzad és begyullad. A férfiak felénél élete során legalább egyszer kialakul prosztatagyulladás: az 50 évnél fiatalabbaknál ez a leggyakoribb húgyúti probléma, míg az 50 év felettieknél a harmadik legelterjedtebb. Összességében évente több mint kétmillió férfi fordul orvoshoz prosztatagyulladásra utaló tünetekkel.

Bajt jelez a gyakori vizelési inger vagy a fájdalmas szex

A prosztatagyulladásnak négy típusa van: akut bakteriális prosztatagyulladás, krónikus bakteriális prosztatagyulladás, krónikus kismedenceifájdalomszindróma és aszimptomatikus vagy tünetmentes prosztatagyulladás. Azt, hogy a páciensnél egészen pontosan milyen tünetek jelentkeznek, a prosztatagyulladás típusa és kiváltó oka is meghatározza. A tünetmentes prosztatagyulladásnál értelemszerűen nem lépnek fel panaszok, de a krónikus kismedencei fájdalom szindrómában vagy krónikus bakteriális prosztatagyulladásban szenvedő férfiaknál a következők fordulhatnak elő: fájdalom a péniszben, a herékben vagy a gátnál (a fájdalom kisugározhat a hát alsó részére is), gyakori vizelési inger, fájdalmas vizelés, gyenge vizeletsugár, fájdalmas magömlés vagy fájdalom szex közben, vér az ondóban, illetve merevedési zavar. Az akut bakteriális prosztatagyulladás pedig általában lázzal és hidegrázással is jár.

Prosztatagyulladás esetén a csípős, fűszeres ételek fogyasztásával is érdemes mértékletesnek maradni. Fotó: Getty Images

Lehetséges kiváltó okok és a diagnosztizálás részletei

A kiváltó okokkal kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy különböző tényezők állhatnak a prosztatagyulladás hátterében. A krónikus kismedencei fájdalom szindrómánál például nem egyértelműek a miértek, de a lehetséges okok között tartják számon a különféle autoimmun betegségeket vagy a stresszt. A prosztatagyulladás bakteriális formáit egyebek mellett előidézheti húgyhólyagfertőzés vagy hólyagkövek, a hólyagkatéter használatát igénylő műtét vagy biopszia, a prosztatakövek, a vizeletvisszatartás, illetve a húgyúti fertőzések.

Ahhoz, hogy diagnosztizálni lehessen a prosztatagyulladást, ki kell zárni más betegségeket, amelyek esetleg hasonló tüneteket okoznak, ezen kívül meg kell határozni, az érintettnek milyen típusú prosztatagyulladása van. Az orvos általában kikérdezi a beteget a kórtörténetéről és a tüneteiről, majd fizikális vizsgálatot végez, amelybe beletartozhat a rektális digitális vizsgálat, vagyis a prosztata végbélen keresztül, kézzel történő tapintása is. Mindemellett szükség lehet vér- és vizeletvizsgálatra, prosztatamasszázsra, esetleg különféle képalkotó vizsgálatokra is.

Tiltólistán az alkohol, a bogyós gyümölcsök ellenben jótékonyak

A kezelés a prosztatagyulladás típusától, kiváltó okától függően történhet antibiotikumokkal, alfa-blokkolókkal, illetve gyulladáscsökkentő szerekkel, például nem-szteroid gyulladáscsökkentőkkel. Kiemelendő ugyanakkor, hogy a mihamarabbi gyógyulás érdekében a különféle készítmények lelkiismeretes szedésén túl érdemes bizonyos életmódbeli tényezőkre is figyelni - vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy ha szükséges, változtatásokat beiktatni. Az egyik leglényegesebb tényező például, hogy mit eszünk és iszunk. Bár nem létezik olyan speciális étrend, amit kifejezetten prosztatagyulladásban szenvedők számára állítottak össze a szakemberek, számos tanulmány bizonyította, hogy vannak ételek és italok, amik ronthatnak az állapoton, míg mások hozzájárulhatnak a tünetek enyhítéséhez.

Egy kutatás során, amelynek eredményeiről az Infectious Diseases in Clinical Practice című szaklap írt, 2385 olyan beteget (1710 férfit és 675 nőt) vizsgáltak meg, akiknél prosztatagyulladás vagy urethrális szindróma (a húgycső nem bakteriális gyulladása) tünetei jelentkeztek. Az alanyoknak olyan étrendet állítottak össze, amelyből kizárták a koffeint, az alkoholt, illetve a csípős, fűszeres ételeket. 12 hetes megfigyelés után a szakemberek arra jutottak, hogy a diéta hatására a férfiak 87, míg a nők 89 százalékánál jelentősen mérséklődtek a panaszok. A fűszeres ételekkel, a koffeinnel és az alkohollal kapcsolatban egy másik, 2013-as vizsgálatban is megállapították, hogy prosztatagyulladás fennállásakor káros lehet a fogyasztásuk. Egy, a Journal of Urology című folyóiratban közzétett tanulmány szerint pedig 95 vizsgálati alanyuk mintegy fele számolt be arról, hogy bizonyos ételek és italok súlyosbították náluk a prosztatagyulladás tüneteit. Ezek közé tartoztak a fűszeres ételek (például a csípős paprika és a chili), a kávé, a tea és az alkoholos italok. Az érintettek arra is kitértek, hogy a víz, a különféle gyógyteák, valamint a rostdús táplálékok viszont jótékonyan hatottak rájuk.

Összességében tehát elmondható, hogy prosztatagyulladás esetén érdemes kerülni a csípős, fűszeres, savas ételeket, illetve az alkoholt és a koffeint is, mivel ezek irritálhatják a húgyhólyagot, súlyosbítva a szimptómákat. Sokat segíthet azonban a bőséges folyadékfogyasztás: az érintett több vizeletet ürít, aminek köszönhetően hamarabb és hatékonyabban távozhatnak a húgyhólyagból a baktériumok. A szakemberek ugyancsak ajánlják a gyümölcsök, zöldségek fogyasztását, amelyek nemcsak magas rosttartalmuk okán lehetnek hasznosak prosztatagyulladás esetén, hanem azért is, mert sok vitamin, ásványi anyag és antioxidáns van bennük, így támogatják az immunrendszert, és csökkenthetik a gyulladást. A keresztesvirágú zöldségekkel, illetve a bogyós gyümölcsökkel különösen jól járhatunk, de a citrusféléket savasságuk miatt inkább kerüljük el. A teljes kiőrlésű gabonafélék szintén dúskálnak rostban - ez azért fontos, mert a rostban gazdag étrend segít elkerülni a székrekedést, ami gyulladt prosztatával különösen kellemetlen lehet. Ne hiányozzanak a tányérunkról a jó minőségű fehérjeforrások, illetve az omega-3 zsírsavakban bővelkedő ételek, és igyekezzünk minél többször elkortyolni egy-egy csésze gyógyteát.

Bár a prosztatagyulladás a szakemberek jelenlegi tudása szerint nem növeli a prosztatarák rizikóját, szövődményei azonban lehetnek akár komolyak is, nem éri meg tehát bagatellizálni a problémát. Akut bakteriális prosztatagyulladás esetén szepszis, azaz vérmérgezés alakulhat ki, amely életveszélyes állapot, és azonnali orvosi ellátást igényel. A tünetmentes prosztatagyulladás pedig csökkentheti a spermiumok számát, ami negatív hatással lehet a termékenységre.

Mit tehetünk még?

A cikk korábbi részében életmódbeli tényezőket említettünk, vagyis az étrenden kívül kiemelhető még pár dolog, amire oda kell figyelni prosztatagyulladás esetén. Gyorsabban felépülhetünk, ha tartózkodunk az olyan tevékenységektől, amelyek irritálhatják a prosztatát, ilyen például a hosszú ideig tartó ülés vagy a biciklizés. Nem tesz jót a gyulladt, duzzadt prosztatának a futás vagy a nehéz súlyok emelgetése, így ezeket célszerű mellőzni a gyógyulás ideje alatt, csakúgy, mint a durva, heves szexet! Próbáljuk meg kerülni a stresszt is, vagy ha ez valamilyen oknál fogva nem megoldható, tanuljuk meg legalább hathatósan kezelni az idegességünket, frusztrációnkat. A különféle relaxációs technikák, mint a jóga, az autogén tréning vagy a meditáció az esetek többségében beválnak. Segíthet továbbá a tünetek mérséklésében a meleg vizes fürdő is.