A férfiak egyik legfontosabb szerve: a prosztata

A prosztatavizsgálat fontosságára rendszeresen felhívják a figyelmet, mégis viszonylag kevesen vannak tisztában azzal, milyen nagy szerepe is van ennek az egyébként apró szervnek a férfiegészség megőrzésében. Sajnos a prosztatát több komoly betegség is érintheti a kellemetlen prosztata-megnagyobbodástól egészen a daganatokig. Fontos ezért, hogy tisztában legyünk ennek a szervnek a működésével, illetve megbetegedéseinek korai tüneteivel.

A prosztata - más néven dülmirigy - egy alig 20 gramm súlyú szerv. A húgyhólyag alatt található, a hímvessző gyökénél helyezkedik el, és a húgycső 2-3 centiméteres szakaszát öleli körül. A prosztata által termelt váladék az ondó részét képezi, a benne lévő glükóz energiát szolgáltat a spermiumok mozgásához, a megtermékenyítésben ezért rendkívül fontos szerepe van. Születéskor még egészen apró, serdülőkorban kezd el igazán növekedni, és körülbelül 25 éves korra fejlődik gesztenye nagyságúvá, ezt a méretét pedig általában a negyvenes évek közepéig meg is tartja. Idősebb korban azonban ismét növekedésnek indulhat, amire az elhelyezkedéséből adódóan vizeletürítési gondok hívhatják fel a figyelmet. A növekvő mirigy ugyanis nyomhatja a húgycsövet, emiatt vizeletürítéskor a folyadéksugár vékonyabb lesz, a vizeletáramlás ereje pedig csökken. Persze az sem mindegy, hogy mi váltja ki a mirigy növekedését.

A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás

Ha a prosztata méretváltozását nem daganat, vagy valamilyen gyulladás okozza, akkor jóindulatú prosztatamegnagyobbodásról beszélhetünk. Ez 40 éves kor alatt ritkán okoz tüneteket, viszont 60 év felett a férfiak csaknem felénél jelentkeznek a kellemetlen panaszok. Bizonyos genetikai tényezők is hajlamosíthatnak rá, ami megmagyarázza a betegség családi halmozódását is.

A betegség tünetei általában fokozatosan jelentkeznek, és elsősorban a vizeletürítésben okoznak nehézséget. Az érintettnek gyakran éjszaka is fel kell keresnie a mosdót, a vizeletsugár azonban erőtlen, elcsöpög, a vizelési inger pedig ezt követően is jelentkezhet váratlanul. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek a tünetek nemcsak erre a problémára, hanem más betegségekre is felhívhatják a figyelmet!

Prosztatagyulladás: akut vagy krónikus?

A vizeletürítés megváltozását okozhatja a prosztata gyulladásos megbetegedése is, mivel ez szintén a szerv duzzadásával, így pedig a húgycső összenyomódásával járhat. A vizelés ez esetben is nehezebbé és fájdalmassá válik, valamint gyakran kíséri égő érzés. Vér, illetve gennyes váladék is ürülhet a vizelettel, azonban ez az akut megbetegedésnél jellemző, a deréktáji vagy medencetájifájdalomazonban már a krónikus gyulladásnál is jelentkezik.

A közhiedelemmel ellentétben a prosztatagyulladás nem csupán az idős emberek betegsége, sőt 50 éves kor alatt ez a betegség számít a leggyakoribb urológiai kórképnek. Elsősorban a 30-as, illetve 40-es éveikben járó férfiaknál diagnosztizálják, esetükben a különböző civilizációs ártalmak - többek között a nagyfokú stressz - is növelhetik a kialakulás veszélyét.

Jelentkezhet akut, illetve krónikus formában, amely a panaszok intenzitásában is eltérő lehet. Előbbi esetében gyorsan jelentkeznek a tünetek, a beteg állapota hirtelen romlik; az utóbbinál azonban a tünetek fokozatosan válnak egyre rosszabbá, akár hónapok is eltelhetnek, míg kiderül a fájdalom háttérében álló valódi ok. Mindkét esetben jelentkezhetnek szexuális zavarok is a férfiaknál, a pénisz környéke érzékenyebbé válhat, és az erekció is csupán részben, vagy egyáltalán nem valósul meg. Akut formája mögött általában valamilyen bakteriálisfertőzésáll, és sok esetben láz és hidegrázás is felhívhatja rá a figyelmet.

A gyakoribb, krónikus típusú prosztatagyulladás azonban a szakemberek dolgát is gyakran megnehezíti. Tízből kilenc érintettnél a prosztatagyulladás krónikus formája alakul ki, melynek során két tünethullám között időnként panaszmentes időszakok is jelentkeznek. Krónikus kismedencei fájdalom szindrómának is nevezik ezt a tünetegyüttest, amely mögött sem baktérium, sem pedig más kórokozó nem áll. Okozhatja viszont a kismedence izmainak gyulladása, a kismedencét ért traumák (gyakran sportsérülések), illetve a helytelen életmód (nehéz, fűszeres ételek, mozgáshiány, dohányzás, illetve alkoholfogyasztás).

Hogyan kezeljük a prosztatagyulladást?

Akut típusú prosztatagyulladás esetén általában antibiotikumos kezelést javasol az orvos, de ezekre a gyógyszerekre sok esetben a krónikus prosztatagyulladásban küzdőknek is szükségük van. A tünetek enyhíthetőek azonban vény nélkül kapható, gyógynövénytartalmú készítményekkel is. A kúp formában is kapható készítmények közvetlenül a panaszok forrásánál fejthetik ki hatásukat, így gyors enyhülést biztosítanak a betegeknek. Ha a panaszok visszatérő gondot okoznak, érdemes az életmódunkon is változtatni, hiszen a gyulladás hátterében sok esetben a mozgáshiány és az állandó stressz húzódik. Ha nem is sportolunk aktívan, akkor is érdemes időnként beiktatni a napirendünkbe egy-egy rövidebb tornát, hiszen a mozgás önmagában is enyhítheti a gyulladást.

Nagyon fontosak emellett a szűrővizsgálatok is, hiszen a felsorolt tünetek akár a prosztata daganatos megbetegedését is jelezhetik! Különösen az 50 éven felüli férfiaknak érdemes rendszeresen felkeresniük egy urológust, főleg, ha korábban már volt valamilyen prosztatabetegségük, vagy ha a családjukban előfordult prosztatadaganat.