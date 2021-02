Miért veszélyes a netről venni potencianövelőt?

Felejtsük el az önkezelést!

Óriási forgalma van a gyógyszer-hamisítványoknak és csodaszereknek. A tapasztalatok szerint a leggyakrabban az életmódgyógyszereket hamisítják, főként amerevedési zavarkezelésére alkalmas szereket, a fogyasztószereket/testsúlycsökkentő készítményeket és a központi idegrendszerre ható gyógyszereket. Pedig akár az életét is kockáztatja, aki illegális forrásból szerez be bármilyen terméket. A hirdetések megalapozatlan és félrevezető üzeneteket kommunikálnak, és még a tájékozott embereket is megtévesztik, ami több szempontból is veszélyes: a hamisítványok sok esetben károsak az egészségre, az "önkezelés" pedig sosem jobb az orvosi vizsgálatnál és kezelésnél.

Gyógyszert csak orvosi előírásra szedjünk!

Fontos, hogy recept ellenében kiváltható gyógyszerek alkalmazását csak orvos írhatja elő, Magyarországon pedig csakis vény nélküli gyógyszerek rendelhetőek online. A receptköteles készítményeket tilos a világhálón értékesíteni, emiatt az eredeti gyártók eredeti vényköteles termékei nem is érhetőek el ilyen módon. Ne higgyünk az újabbnál újabb ajánlatokkal bombázó internetes oldalaknak, hírleveleknek, hirdetéseknek! Gyógyszereket kizárólag hazai patikákból vagy egyéb engedélyezett helyekről szabad vásárolni.

Gyógyszereket csak patikában vásároljunk!

Miben különbözik az eredeti és a hamis gyógyszer?

Az eredeti és a hamis potencianövelő nehezen megkülönböztethető. Külsőleg apró eltérések lehetnek, amelyek szabad szemmel alig láthatóak: ilyen például a tabletta szélének lekerekítése közötti eltérés. A Magyarországon lefoglalt potencianövelő hamisítványok nagy része szildenafil helyett amfetaminszármazékot (speedet) tartalmazott, amely stimuláló hatású ugyan, de igen komoly mellékhatásai lehetnek. A túlzott mértékű amfetaminfogyasztás károsíthatja az ereket, és szívelégtelenséghez vezethet, főként azok körében, akik magas vérnyomásban vagy valamilyen szívbetegségben szenvednek, vagy túlterhelik magukat a szer szedése közben.

Hogyan ismerhető fel a hamis gyógyszer? A legelső támpont mindig a gyógyszer beszerzési helye. Ha nem hivatalos, gyógyszertárban vásárolt termékről van szó, akkor semmiképp se használjuk fel! De a doboz minősége, a rajta megjelenő grafika, betűtípus és nyomtatás mind-mind figyelmeztethetnek arra, hogy nem eredeti gyógyszerrel van dolgunk. Mire figyeljünk még?

A gyógyszerhamisítás elsődleges célpontjai a PDE5-gátlók (szildenafil, tadalafil, vardenafil), az egészségügyi rendszeren kívül kezelést kereső férfiak pedig négyszer nagyobb eséllyel vásárolnak hamis PDE5-gátlókat. További kockázat, hogy a PDE-5-gátlók orvosi javaslat nélküli alkalmazása főleg a merevedési zavar mellett valamilyen társbetegséggel (például hipertóniával, diszlipidémiával, diabétesszel) küzdő férfiaknál állapotromlást vagy akár halált is előidézhet. Emellett a merevedési zavar hátterében rejlő okok felderítésének esélyét is rontja.

A gyógynövényeket tartalmazó, férfiasságot növelő készítmények is egyre népszerűbbek, "természetes" eredetük miatt pedig ártalmatlannak tartják ezeket. Pedig a "természetes" étrend-kiegészítők is gyakran tartalmaznak szintetikus PDE5-gátlókat, ami veszélyezteti a férfiak egészségét. (Hongkongban 144 férfinél alakult ki hipoglikémia ilyen készítmény szedését követően; két férfi meghalt, kettőnél pedig kognitív károsodás alakult ki.)

A hamis PDE5-gátlók által okozott kockázat jelentős, hiszen a nem ismert összetevők és/vagy szennyeződések jelenléte súlyos mellékhatásokhoz, akár halálhoz is vezethet, emellett a dózis nagysága körüli bizonytalanság túladagolást eredményezhet, a termék ismeretlen összetétele gyógyszer-interakciók kialakulását okozhatja, az elégtelen tájékoztatás az ellenjavaslatokról pedig súlyos mellékhatásokat válthat ki.

Az összetevők bizonytalansága mellett a hamis készítmények azért is nagyon veszélyesek a betegek egészségére és biztonságára nézve, mert nem higiénikus és szabályozatlan körülmények között - például betonkeverőben - állítják elő őket. Érdemes bevizsgált, engedélyezett és hatásos potencianövelőt alkalmazni, orvosi felügyelet mellett.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) folyamatosan publikálja honlapján a látókörébe került hamis és nem engedélyezett készítmények listáját és azokat a weboldalakat, amelyek letiltását kezdeményezte.