Ez jelezheti előre a potenciaproblémát

Még ha jelenleg nincsenek is gondjaink a hálószobában, és úgy érezzük, hogy az erekciónkkal minden rendben, akkor is van rá esély, hogy merevedési zavarunk alakuljon ki. Ezzel azonban nem vagyunk egyedül, a probléma sokkal gyakoribb, mint gondolnánk. A Men's Health cikkében megszólaló urológus szerint néhány dolog jó előre jelezheti a problémát.

Amerevedési zavarfokozatai Alkalmanként jelentkező problémáktól az erekció teljes hiányáig több fokozatban is jelentkezhetnek merevedési zavarok. Kialakulása szervi és lelki okokra is visszavezethető.

Ezek jelezhetik előre a potenciazavart

Dr. Jamin Brahmbatt urológus szerint a férfiak többsége valamikor az élete során megtapasztalja a merevedési zavart - a Cleveland Clinic adatai szerint a férfiak körülbelül 70 százaléka lesz érintett, mire betölti a 70-et. Csakhogy sokan túlságosan szégyellik a dolgot ahhoz, hogy orvoshoz forduljanak vele.

Nem árt tisztában lenni azzal, hogy az erekciós problémák általában nem csak egyik pillanatról a másikra alakulnak ki. Sok esetben - különösen, ha fizikai, és nem mentális ok áll a háttérben - konkrét jelei vannak annak, hogy jó eséllyel hamarosan ilyesmivel kell majd szembenéznünk. Vannak bizonyos tünetek, amelyeket ha rendszeresen, vagy akár csak alkalmanként tapasztalunk, érdemes lehet velük orvoshoz fordulni, hogy megelőzzük a nagyobb bajt.

Az egyik ilyen tünet, ha a reggeli merevedés rendszeresen elmarad. Ennek a jelenségnek az oka nem a nemi izgalom, hanem az, hogy az agyunkalvásközben kevesebb noradrenalint bocsát ki - ez a hormon gondoskodik arról, hogy ne legyen folyamatosan erekciónk. A rendszeres reggeli merevedés jó dolog, mivel azt jelzi, hogy a pénisz erei egészségesek. Éppen ezért, ha egyre gyakrabban marad el, akkor az érproblémákra, keringési problémákra utalhat, és jelezheti azt, hogy hamarosan olyankor is lehet gondunk a merevedéssel, amikor szükségünk lenne rá. Nincs pontos szám arra, hogy mennyi az elég, illetve mennyi a kevés, a megszokottól való eltérést érdemes figyelembe venni.

Szintén jel lehet, ha kevesebbet gondolunk a szexre, mint korábban, ennek gyakran a tesztoszteronszint csökkenése áll a hátterében, ami egy idő után szinte biztosan erekciós problémákhoz fog vezetni. Az alacsony tesztoszteronszint jele lehet továbbá a szokatlan fáradtság, a hangulatingadozás, a hasi hízás és az, ha egyre nehezebben tudunk izmot építeni. A magas koleszterinszint és amagas vérnyomásszintén lehet a merevedési zavarok előfutára, mivel mindkettő károsíthatja az ereket, amelyek elveszíthetik a rugalmasságukat. Ha pedig az erek nem tudnak megfelelően tágulni, akkor nem jut a péniszbe elegendő ér a merevedéshez.

Az is növelheti a merevedési zavar veszélyét, ha újonnan kezdünk el szedni valamilyen antidepresszánst, illetve vérnyomásgyógyszert. Előbbiek megnehezítik, hogy a nemi izgalmat kiváltó kémiai ingerek elérjék az agyat, utóbbiak pedig csökkenthetik a pénisz vérellátását. Ha az ínyünk érzékeny, duzzadt vagy vérzik, akkor érdemes minél hamarabb orvoshoz fordulni a problémával, mivel az ínygyulladás hosszú távon olyan gyulladásos folyamatokat okozhat a szervezetben, amelyek károsítják a vérereket. Az alvásproblémák, veseproblémák is vezethetnek erekciós zavarokhoz, illetve általános figyelmeztető jel az is, ha az erekciónk már nem olyan erőteljes, illetve nem olyan tartós, mint amilyen korábban volt. Érdemes minden, a megszokottól való eltérést komolyan venni, különösen akkor, ha rendszeresen ismétlődik.