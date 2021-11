A herevisszér-tágulat károsíthatja a nemzőképességet

Esetenkéntfájdalomés húzó érzés utalhat a herevisszér tágulatára, máskor csak tapintással érzékelhető az elváltozás, amely sokszor akár tünetmentes is maradhat. Rákász István, az Urológiai Központ urológusa szerint akár a spermiumképződés is zavart szenvedhet emiatt, a kivizsgálás és szükség szerint a kezelés is fontos lehet.

A herevisszér-tágulat terméketlenséget okozhat

A herevisszér-tágulat - amelyre genetikai adottság és a sovány, magas testalkat is hajlamosíthat - elsősorban a bal herevénákra jellemző. Veszélye elsősorban abban áll, hogy a romló véráramlás miatt fokozódhat a herén belüli nyomás, ami akár a here sorvadásához, méretcsökkenéséhez is vezethet. A vénás pangás pedig a here hőmérsékletének emelkedését eredményezheti, ami károsíthatja a spermiumtermelést. (Egyes vélemények szerint a spermiumtermelődés csökkenése annak tudható be, hogy a vénás visszaáramlás miatt a vesevénából toxikus anyagok kerülnek a heréhez.) A herevisszér-tágulat nem ritka jelenség, minden ötödik-hatodik férfit érinti, és a férfiak terméketlenségének egyik leggyakoribb oka.

Ha szokatlan érzés mutatkozik a herében, mindenképpen fontos a kivizsgálás. Fotó: Getty Images

Látható-e a herevisszér-tágulat?

A here visszeressége az esetek többségében tünetmentes, és csak a herezacskón keresztül tapinthatók ki a tágult vénák. Az első fázisban még csak szakember képes kitapintani a tágulatot, a másodfokú tágulat már könnyen kitapintható, a harmadfokú tágulat pedig már látható is. Előfordulhat az is, hogy enyhe fájdalom, bizonyos húzó érzés hívja fel a figyelmet a problémára, amely sokszor melegben, hosszú ideig tartó állás, ülés vagy edzés után jelentkezik. Akár látható elváltozást fedez fel valaki, akár szokatlan érzés mutatkozik a herében, mindenképpen fontos a kivizsgálás. A vizsgálat során álló és fekvő helyzetben is vizsgálni kell a heréket és az ondózsinórt, és fontos lehet a here ultrahangos vizsgálata is. Ha a terméketlenség okának keresése során merült fel a herevisszér-tágulat lehetősége, szintén vizsgálni kell az ondó minőségét, termékenyítőképességét. Az eredmények alapján születhet döntés a kezelés formájáról.

Mikor szükséges a műtét?

Jellemzően a nemzőképességet károsító hatása vagy a fájdalom miatt kell kezelni a herevisszerességet, az enyhébb esetek gyakran nem igényelnek kezelést. "Ha szükség van műtétre, annak célja, hogy a here tág vénáinak lekötésével megszüntessük a vénás pangást" - mondja Rákász István. A beavatkozás lehet úgynevezett magas lekötés, subinguinális műtét, laparaszkópos megoldás vagy mikrosebészeti eljárás. A jó hír, hogy megfelelő eljárással 60-70 százalékban javulnak a spermaparaméterek, és ez jelentősen növeli a megtermékenyítés esélyét. Fontos tehát, hogy ne csak a fájdalom vagy a látványos elváltozások miatt forduljon a páciens orvoshoz, hiszen akár ezek nélkül is előfordulhat, hogy a herevisszér-tágulat miatt marad el a várt fogantatás.