Váladék ürülése a péniszből

Afertőzésegyik leginkább nyilvánvaló és gyakori jele, amely általában körülbelül két héttel a megfertőződés után jelentkezik. Állaga, illetve színe is többféle lehet, de a pénisz váladékozása semmilyen esetben sem normális, ezért ha ezt tapasztaljuk, azonnal forduljunk orvoshoz.

Ágyéktájifájdalomis jelentkezhet

A fenék viszketése

A gonorrhoea a végbélnyílást is érintheti, amely a végbél tájékán, illetve a fenéken viszketéshez vezethet, sőt akár vér ürülését is okozhatja a végbélből. Egyeseknél ilyenkor hasmenés, illetve székeléskor érzett fájdalom is jelentkezhet.

Torokfájás

Fontos tisztában lenni vele, hogy az orális szextől is lehet gonorrhoeát kapni. Egyes esetekben ilyenkor torokfájás, illetve megduzzadt nyirokcsomók hívják fel a figyelmet.

Fájdalmas duzzanat

Egyes férfiaknál a tünetek a herék, illetve a herezacskó területén jelentkeznek. Ilyenkor ez a környék kivörösödhet, begyulladhat és megduzzadhat, illetve ágyéktáji fájdalom is jelentkezhet.

A fenti tünetek esetén, főleg, ha több is fennáll egyszerre, mindenképpen menjünk orvoshoz, mivel a fertőzés átterjedhet a prosztatára, a herékre, a herezacskóra, vagy akár - ritkább esetekben - a vérre is. Ilyenkor fennáll a veszélye, hogy megsérül a herének az a része, amelyben a spermiumok tárolódnak - ez pedig akár terméketlenséghez is vezethet.

Forrás: menshealth.com