A kielégítő szexuális élet a párkapcsolat egyik legfontosabb tartóoszlopa, természetes azonban, hogy az együttlétek száma és intenzitása a korral valamelyest csökken. A férfiakat ugyanakkor letaglózza a tudat, ha az aktivitás csökkenése a képességeikre – illetve azok hiányára – vezethető vissza, pláne, hogyha már fiatalon meg kell küzdeniük bizonyos szexuális zavarokkal. Több magyar kutatás is igazolta, hogy a férfiak a nőkénél sokkal kisebb hajlandósággal fordulnak orvoshoz, szexuális zavarok esetén pedig mindez fokozottan igaz. Az urológiát is elsősorban az idősebb, 40-50-es férfi korosztály keresi fel, akik közt már gyakoribbak például a szív- és érrendszeri problémák - velük szemben a fiatalabbaknál még sokkal összetettebb lehet a kellemetlen tünetek háttere.

Tévhit, hogy a szexuális zavarok csak az időseknek jelentenek problémát.

A merevedési zavarszámos olyan betegséggel lehet kapcsolatban, amire a panaszok kapcsán nem is gondolnánk: ilyen a cukorbetegség, a magas vérnyomás, de még a krónikus ínygyulladás miatt is jelentkezhet. Ezeket a kényes problémákat egyes gyógyszerek (fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, vizeletürítési panaszokra ható készítmények) rendszeres szedése szintén kiválthatja. A fiatalabb korosztálynál pedig a merevedési zavarok mögött elsősorban lelki tényezők állnak, az állandó stressz és a megfelelési kényszer miatt romolhat a teljesítmény. A krónikus kismedencei fájdalom mindhárom felsorolt kockázati tényező miatt - testi, vagy lelki betegség, gyógyszerszedés - kialakulhat, ráadásul bármely életkorban problémát okozhat.

Rejtélyes fájdalom és szexuális zavarok

„A tünetek furcsák és nehezen meghatározhatóak, a fájdalom azonban állandó, amit a bal combhajlat, herék alatt és a farkcsont területén érzek. Ez ülés közben jelentkezik, de leginkább merevedéskor, illetve az ejakuláció után fájdalmas. Olyan nehezen leírhatóan tompa, nyomó, feszítő érzés, ami kisugárzik a bal herém irányába. Egy éve már volt benne részem, és mert ülőmunkát végzek, azt hittem attól van. Voltam urológusnál és proktológusnál is, de semmit sem találtak” – írta meg panaszait a HáziPatika.com Orvos Válaszol rovatában az egyik olvasó. Bár a tünetei átmenetileg csillapodtak, idővel újra visszatért a kellemetlen fájdalom, amely megkeseríti a mindennapjait, és a nemi életére is hatással van. Több orvost is felkeresett, diagnózist azonban nem sikerült felállítani. A levelére válaszoló urológus dr. Nyirády Péter professzor szerint a tünetek egy összetett és nehezen megfogható betegségre, a krónikus kismedencei fájdalom szindrómára utalnak.

Sok férfi még napjainkban is gyengeségként, férfiatlanságként éli meg a betegségeket. Inkább nem vesznek tudomást a panaszokról, mintsem hogy fel kelljen keresni az orvost, holott a megelőzés, a szűrés és az önvizsgálat náluk is ugyanolyan fontos mint a nőknél. Önvizsgálattal megelőzhetők a férfi bajok.

A krónikus kismedencei fájdalom szindróma hosszú ideje okoz fejtörést az orvostudománynak, pontos okai ugyanis máig nem ismertek. A betegség az alhas, a medence és lágyéktájék környékén jelentkezik erős és nem múló fájdalommal, amely mögött sok esetben sem szervi elváltozás, sem pedig gyulladás vagy fertőzés nem áll. A fájdalom a combhajlat és a herék irányába is kisugározhat, és bár időnként elcsitul, rendszerint vissza-visszatér. Ha a problémákat hosszú hónapokig nem sikerül kezelni, a kismedencében futó idegrostok károsodhatnak, ami merevedési zavarokat is okozhat, illetve az ejakulációt követően a fájdalom is felerősödhet. Ez a beteg szexuális életére is rányomja a bélyegét.

A páciensek a visszatérő fájdalmas panaszok miatt fájdalomcsillapítókon élnek, a tünetegyüttesre szintén jellemző vizeletürítési panaszaik miatt pedig olyan gyógyszereket – alfa-blokkolókat – is kell szedniük, amelyek mellékhatásaként erekciós zavarok is jelentkezhetnek. Ráadásul a beteg szervezete idővel hozzászokik ezekhez a fájdalomcsillapítókhoz, ami miatt újabb és újabb hatóanyagokkal lehet csak csillapítani a kínzó panaszokat. Szerencsére a patikák polcain elérhetőek már olyan természetes eredetű összetevőket tartalmazó készítmények, amelyekkel a kismedencei fájdalom szindróma – és sok más, a prosztatához köthető betegség – kezelése jól kiegészíthető.

Nem elhanyagolható a betegség okozta lelki teher sem. Mivel a panaszok okait sem belgyógyász, sem pedig urológus nem tudja feltérképezni, a páciens sokszor hosszú hónapokig, sőt akár évekig is eredmény nélkül kilincselhet az orvosoknál. A betegség ugyanúgy érinthet harmincas éveikben járó férfiakat is, akik egyébként még a háziorvosukat is ritkán látogatják, a sorozatos kudarcok náluk különösen nagy stresszel járhatnak. Ez felerősítheti a betegséggel járó szexuális zavarokat, illetve más, lelki gyökerű problémák (például a depresszió) előfutára lehet.

Merjünk segítséget kérni

Fontos ezért, hogy a panaszokat észlelve ne dugjuk homokba a fejünket, kérjük az urológus segítségét, hiszen van megoldás. A kezelés általában – az adott betegre jellemző tünetek figyelembe vételével – nem-szteroid fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők, illetve alfa-receptor blokkolók kombinációjával történik. Az orvosok gyógynövénytartalmú, vény nélküli szerekkel is kiegészíthetik a terápiát. Ezek lehetnek gyógyteák, tabletták, vagy akár a panaszok forrásánál, vagyis a prosztata környezetében ható kúp is. A jól behatárolt tünetek alapján külön-külön, illetve egymással kombinálva is hatásosan enyhíthetik a betegek panaszait.