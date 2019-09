A fültisztítás súlyos következményei

Dr. Krasznai Magda, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának adjunktusa szerint a leggyakoribb hiba a fültisztító pálcika nem megfelelő használata. Bár egyre többen tudják, hogy kifejezetten veszélyes is lehet, mégis naponta keresik fel a klinikát azzal, hogy a vattapálcikával befelé, a dobhártya irányába tolt fülzsír miatt elzáródott a hallójáratuk. Nyáron a meleg és a víz tovább fokozza a problémát.

A helyes tisztítás

A hallójárat egészségének védelmét biztosító fülzsír a levált hámsejtekkel, valamint a bejutott szennyező anyagokkal együtt természetes módon ürül.

Felejtse el a fültisztító pálcikát! Léteznek a pálcikánál sokkal kímélőbb és hatékonyabb megoldások. Megkönnyíti a dolgot az is, hogy az összes hozzávaló a legtöbb háztartásban megtalálható. További információkért kattintson korábbi cikkünkre!

Nincs tehát szükség különösebb tisztításra, elegendő rendszeresen megmosni és megtörölni a hallójárat bemenetét - mondja Dr. Krasznai Magda hozzátéve, hogy bár sokan tudnak erről, mégis naponta találkozik olyan páciensekkel, akik fültisztító pálcika okozta hallójárat-gyulladással vagy hallásromlással keresik fel a klinikát. Ilyenkor a spontán tisztulást megakadályozva befelé, a dobhártya irányába toljuk a felhalmozott fülzsírt, amelyre további zsír- és szövettörmelékek rakódhatnak, ezáltal fülzsírdugó alakulhat ki, amely akár az egész hallójáratot is kitöltheti, a külső fül elzáródását okozva.

Hallásromlást is előidézhet a helytelen technikával végzett fültisztítás

Az egyetemi adjunktus szerint elegendő egy kis hámsérülés ahhoz, hogy nagy kiterjedésű gyulladás alakuljon ki a hallójáratban. Extrém esetben akár az is előfordulhat, hogy annyira betolja valaki a pálcikát, hogy megsérti a dobhártyát, vagy károsodást okoz a középfülben lévő hallócsontocskákon.

Ha az átlagosnál több vagy sűrűbb állagú fülzsír termelődik, vagy ha porosabb, párásabb, nedvesebb helyen dolgozunk, esetleg szűkebb a hallójáratunk, körültekintőbben kell eljárniuk a fültisztítás során - hívja fel a figyelmet Dr. Krasznai Magda. Ilyenkor érdemes paraffinolajat cseppenteni a hallójáratba, ez ugyanis elősegíti a spontán tisztulást és megkönnyíti a fülmosást.

Extrémebb esetben

Nyáron, a strandszezonban megszaporodhatnak a panaszok, mert a víz hatására megduzzad és dugót képezhet a fülzsír. Emellett a nem megfelelő méretű füldugók és a rendszeresen használt hallókészülékek is elősegíthetik a fülzsír megrekedését, gátolva a természetes öntisztulást. Továbbá a leváló hámsejtek sokasága miatt bizonyos bőrbetegségek - például azekcémavagy a psoriazis is - előidézhet hallójárat-gyulladást, amely fájdalommal, átmeneti halláscsökkenéssel és idegentest érzéssel járhat - mondja Dr. Krasznai Magda. Ilyenkor már nem elégségesek a házi praktikák, mindenképpen fül-orr-gégész szakorvoshoz kell fordulni, aki egy néhány perces, fájdalommentes beavatkozással távolítja el a bennrekedt fülzsírt. Ennek egyik módja, hogy langyos vizet vagy sóoldatot befecskendezve kimossák a hallójáratot, de az is gyakori, hogy kiszívják, vagy akár horoggal távolítják el a fülzsírdugót. Gyulladás esetén gyógyszeres kezelést is alkalmaznak.