A fülfájás otthoni csillapítása

A fülgyulladás kezelése orvosi feladat

"A fülgyulladás rendszerint erős fájdalommal jár, ami az evést, alvást, és egyéb tevékenységeink végzését is megnehezíti. Nyáron valóban a strandolás, a fülzsírdugó okozza a legtöbb panaszt, emellett a huzatban való tartózkodás, allergiás nátha szövődményei miatt is sokan fordulnak hozzánk" - számolt be tapasztalatairól dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Fül-orr-gégeközpont orvosa. Kezeletlen esetben afájdalomfokozódik, a fülben szövődmények jelenhetnek meg, és a gyulladás átterjedhet a környező szövetekre is, ezért néhány nap alatt nem múló vagy erősödő fülfájás esetén fontos az alapos kivizsgálás.

Hogyan csillapítsa otthon a fülfájást?

Mit tegyen, amíg eljut az orvoshoz?

A recept nélkül kapható nem-szteroid gyulladáscsökkentő készítmények minden háztartásban megtalálhatóak, ezeket használjuk az előírt adagolás szerint a fájdalom csillapítására. Arra ügyeljünk, hogy csecsemőknél és kisgyerekeknél az aszpirin életveszélyes állapotot, ún. Reye-szindrómát okozhat , ezért esetükben a gyermekorvos által, az életkoruknak megfelelő fájdalomcsillapító készítményt használjuk.

Nem csak fertőzések okozhatnak fülfájást

Fülfájás több okból is jelentkezhet, és az is előfordulhat, hogy a fájdalom forrása valójában nem a fülben keresendő, csak kisugárzik, például egy fogászati probléma miatt. Okozhatja allergiás reakció is, például a hajmosás során használt sampon, tusfürdő vagy a fülbevaló. Ha a víz beszorul a fülbe és onnan hosszabb időn át nem tud távozni, az szintén feszítő érzést okozhat. Búvárkodás során merülésnél, vagy repülésnél a légnyomás változása miatt is jelentkezhet fülfájás. Jó esetben ez a fájdalom magától elmúlik, de ha hosszabb időn át is megmarad, akkor szintén javasolt szakemberhez fordulni.