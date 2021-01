Míg a szemüveg és a kontaktlencse külsőleg korrigálják a fénytörési hibák által keletkezett látásproblémákat, a lézeres szemműtétek a szaruhártyát átalakítva, magát a kiváltó okot szüntetik meg, és ennek köszönhetően pácienseket a korlátok nélküli éles látás élményével ajándékozzák meg. Nem csoda, hogy egyre népszerűbbek ezek az eljárások: mindössze négy évtized alatt több mint 10 millió embernek segítettek.

Hogyan fejlődtek a lézeres szemműtétek?

Rövid történetük során rengeteget változtak a lézeres szemműtétek. Az első valódi lézeres látásjavító műtétet, az úgynevezett PRK kezelést 1983-ban végezték el Németországban. A PRK betűszó a Photo-Refraktív-Keratectomia rövidítése. A lézeres szemműtétek első generációjánál eltávolítják a szaruhártya felső hámrétegét, és ezt követően végzik el a szaruhártya felszínén a fénytörést javító kezelést. A PRK szemműtét teljesen biztonságos, gazdaságos eljárás, de hátránya, hogy a műtét utáni három napban a gyógyulás kellemetlenségekkel járhat. Ennyi ideig tart ugyanis a szaruhártya újra hámosodása, amely alatt idegentest érzés, fénykerülés, könnyezés jelentkezhet. A második generációs LASIK eljárást éppen ennek a kiküszöbölésére találták fel. Lényege, hogy egy rezgőkéssel lebenyt alakítanak ki a szaruhártya saját anyagából. Ezt félrehajtva a szaruhártya mélyebb, érzéketlen belsejében végzik el a beavatkozást, amelynek végeztével visszahajtják a lebenyt. A módszer gyorsabb, fájdalommentes gyógyulást eredményezett, ám az esetleges szövödmények miatt a komolyabb klinikák már nem végzik ezt az eljárást.

h i r d e t é s

Egészen a 2000-es évek elejéig kellett várni, hogy kifejlesszék a lézeres szemműtétek harmadik generációját, a FEMTO eljárást. Ennek során a védőlebenyt nem emberi kéz, nem mechanikus műszer, hanem egy számítógép vezérelte speciális femtosecundumos lézer alakítja ki a milliméter ezredrészének megfelelő precizitással. A számítógép minden páciens számára megtervezi az adottságainak megfelelő ideális védőlebenyt, majd a speciális lézer ezt az ideális lebenyt alakítja ki. A lebeny felhajtása után egy másik lézer elvégzi a kívánt dioptriakorrekciót. A lebenyt visszahajtják mely tökéletesen visszailleszkedik és rendkívül gyorsan, stabilan rögzül. Teljes fájdalommentesség, biztonság, gyors gyógyulás, tervezhető kezelés, kitűnő eredmények még nagyobb dioptria esetén is: ezek adják a FEMTO kezelések sikerét.

A német Zeiss gyár által kifejlesztett VISUMAX lézer pedig mindezt egy következő szintre emelte. A Visumax kezelés különlegessége, hogy a lézer úgy készíti el a lebenyt, hogy nem változtatja meg a szaruhártya görbületét, hanem annak természetes íve mentén halad. Így a korábbi FEMTO kezelésekkel ellentétben itt nincs szükség a szaruhártya vákuumos lelapítására, ezáltal a szemnyomás nem növekszik, és a páciens számára még komfortosabb a műtét.

A lézeres szemműtétet minden esetben egy 2 órás alkalmassági vizsgálat előzi meg

Melyik a legkíméletesebb eljárás?

A Visumax mellett a Visumax ReLEx SMILE[AC1] ® a Focus Medical klinika legkíméletesebb eljárása. A Visumax Relex SMILE a legújabb, negyedik generációs szemműtét áttörő innovációja, hogy nem szükséges hozzá lebeny kialakítása. A fizikai Nobel-díjat érő felfedezésen alapuló eljárásnál a lézer a szaruhártya belsejében szeparál egy lencse alakú szövetrészt, majd a szaruhártya széli részének felületén egy aprócska rést (kb. 2-4 mm) ejt, így a szaruhártya felső rétegeit a lézer lényegében érintetlenül hagyja. Ennek köszönhetően ez a ma létező legkíméletesebb eljárás. Ez a folyamat szemenként körülbelül 20-30 másodpercet vesz igénybe, ami 5-7 lélegzetvételnek felel meg. Ezután eltávolítják a lencse alakú szövetrészt a szaruhártya rétegei közül, így a szaruhártya sokkal ellenállóbb lesz külső behatások, például ütések ellen. A kis bemetszés pedig néhány órán belül, gyakorlatilag észrevétlenül begyógyul. Nem véletlen, hogy külföldön több helyen "kulcslyuk kezelésnek" nevezik a VISUMAX ReLEx SMILE®-t, hiszen forradalmian új technológia legalább akkora előrelépést jelent, mint az endoszkópos és hagyományos sebészi műtétek közötti különbség.

Visumax ReLEx Smile® FEMTO kezelések PRK kezelések Technológia A legfejlettebb, legkíméletesebb 4. generációs lézeres szemműtét. Nem szükséges lebeny kialakítása, csak egy apró bemetszés. 3. generációs technológia lézeres szemműtét. Kb. 20 mm-es lebenyt alakít ki a számítógép által vezérelt lézer. 1. generációs, gazdaságos technológia. A lézer a szaruhártya felszínén dolgozik. Várható látásélesség Kiváló Kiváló Kiváló Mennyi ideig dolgozik a lézer? 20-30 másodperc/szem 3-4 perc/szem 2-3 perc/szem Mit érez a kezelés alatt? Teljesen fájdalommentes, szemnyomás-emelkedés nélkül. Fájdalommentes, enyhe nyomásérzés előfordulhat. Fájdalommentes, enyhe nyomásrzés előfordulhat. Mennyire biztonságos? Maximálisan, nem kell szövődményektől tartani. Maximálisan, nem kell szövődményektől tartani. Maximálisan, nem kell szövődményektől tartani. Regenerálódási idő Másnap már dolgozhat, vezethet. 3. napon a legtöbb sport megengedett, 1 hét után az extrém sportok is. Másnap már dolgozhat, vezethet. 3. napon a futhat, tornázhat, kerékpározhat. 7-10 nap után dolgozhat, olvashat, vezethet, végezhet kardio edzést. Mellékhatások gyakorisága Az átmeneti mellékhatások (például szemszárazság) minimálisra csökkenthetők. Előfordulhatnak átmeneti mellékhatások, pl. szemszárazság, könnyezés. 2-3 napig idegentestérzést, könnyezést, szemszárazságot tapasztalhat. Hány lézerrel végzik? 1 (Visumax lézer) 2 (FEMTO és excimer lézer) 1 (excimer lézer) Milyen látásproblémákon segít? Csak rövidlátóknál alkalmazható. Rövid és távollátóknál egyaránt alkalmazható. Csak rövidlátóknál alkalmazható. Ár 399 000 Ft/szem (Most 120 000 Ft kedvezménnyel) focusmed.hu kb. 250-320 000 Ft/szem kb. 150-189 000 Ft/szem

A páciensek beszámolója alapján maga a műtét nemcsak fájdalommentes, de a korábbi lézeres látásjavító eljárásoknál előforduló kellemetlenségekkel sem kell számolni, mint a könnyezés, szemszárazság és szúró érzés. Átlagban pedig a műtétet követő 4 órán belül tisztul a látás. A Visumax ReLEx SMILE® további előnye, hogy bármi is legyen a szakmánk, nem szükséges az éves szabadságkeretünkből a gyógyulásra áldozni, ami valljuk be, mai világunkban nem elhanyagolható szempont. Már másnap nyugodtan vezethetünk, repülhetünk, újra dolgozhatunk. A harmadik napon pedig már víz is érheti az arcunkat, sminkelni is szabad, és futni vagy focizni is elmehetünk. Mindössze egy hét elteltével az olyan extrém sportoktól sem kell lemondanunk, mint a rallyversenyzés, sárkányrepülés vagy snowboard.

Visumax Relex Smile lézeres szemműtét után a leggyorsabban térhet vissza az extrém sportokhoz

Kiknek javasolt a Visumax ReLEx SMILE®?

Amennyiben rövidlátó, tehát mínuszos szemüveget visel, elmúlt 18 és 40 év közötti, nincs komolyabb szemészeti betegsége, legalább 1 éve nem változott a dioptriája, akkor a Visumax Relex SMILE® egy jó választás. Különösen ajánlott akkor, ha szoros időbeosztása miatt fontos, hogy a lehető leghamarabb visszatérhessen a szokásos életritmusába - de immáron szemüveg vagy kontaktlencse nélkül.