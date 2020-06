Mit látnak a férfiak, amikor női melleket néznek?

Ki ne hallotta volna, hogy egy nőről kimondják: jó melle van! A jó mell persze mindenkinek mást jelent, de ez a terminus általában szabályos alakot, közepes méretet és feszes állagot, illetve előre vagy kissé felfelé mutató mellbimbókat takar. A köznyelv a mellet illetően elég kegyetlen. A kismellűekről egyenesen azt mondja, hogy nincs melle, a túl nagy mellekre pedig a dehonesztáló csöcs kifejezést használja. Utóbbi minősített esete, ha még lóg is. Mindent összevéve a nők összehasonlíthatatlanul több mellnagyobbító, mint mellkisebbítő műtétet végeztetnek, és ha nincs a beavatkozásnak valamilyen egészségügyi oka, akkor valószínűleg azért fekszenek kés alá és fizetnek ki elég sok pénzt, hogy jobban tessenek a férfiaknak - de legalábbis megfeleljenek annak a képnek, amely egy szexi nőről a fejükben él. De vajon mi van a férfiak fejében?

A férfiak vonzódása a különféle méretű mellekhez kifejezheti a világhoz való hozzáállásukat is

A közbölcselet szerint a férfiak inkább a közepes és a nagy mellekre buknak. Ugyanakkor akik csak korlátozottan elégíthetik ki szexuális igényeiket, nem sokat törődnek a mérettel. Legalábbis egy lengyel kutatók által készített tanulmány szerint. Más kutatások arra következtetnek, hogy a közepes mellméret a legnépszerűbb mind a férfiak, mind a nők között. Azaz a nagyobb nem mindig jobb. A felmérések szerint a melltartókra vetítve legtöbben az átlagos, C-s kosárméretet választanák.

Hogyan függ össze a pénzzel a mellpreferencia?

Persze, annak sem kell aggódnia, aki a kis melleket kedveli. Ez ugyanis lehet, hogy arra utal, hogy az illető gazdag. A The Journal of Socio-Economicsban megjelent tanulmány ugyanis kimutatta, hogy a kisebb anyagi erőforrás felett rendelkező férfiakat vonzzák inkább a nagyobb mellek, míg a pénzzel jobban ellátottak inkább a kisebb kebleket preferálják. Ha azt nézzük, hogy a celebritások világában a nagy mellek szinte kizárólagosságot élveznek, úgy ebben a körben a statisztika csődöt mondott. De lehetséges, hogy az árucikk (az életük közszemlére helyezése) megkívánja, hogy az eladások maximálása érdekében a fogyasztók ízlésének feleljenek meg. Biológiai szempontokra visszavezetve, a gazdagabbak (akiknek nem kell a nyilvánosság előtt élni) talán úgy érzik, hogy nincs szükségük ezekre az extra tartalékokra: jót fognak vacsorázni, aztán egy jó éjszakát eltölteni, és utódaiknak sem lesznek megélhetési (táplálkozási) problémáik.

Ugyanez a kutatás azt is megállapította, hogy a mellpreferenciák nagyjából összefüggenek a rendelkezésre álló erőforrásokkal, azaz amikor a férfiak elégedettek, kevésbé vonzódnak a hatalmas mellekhez. Azt is feltárták, hogy a nagy melleket kedvelő férfiak inkább szexisták, mint mások. Ha valakinek nincs pénze és még szexista is, az elég rossz kombináció egy kapcsolatban.

A mellnézegetés megnöveli az élettartamot

Arra is van némi bizonyíték, hogy a mellek bámulása megnövelheti a férfiak várható élethosszát. Egy 2012-es tanulmány szerint a pozitív gondolkodás pozitív hatást gyakorolt a hosszú távú egészségügyi kilátásokra, különösen azok körében, akik vérnyomáscsökkentő gyógyszert szedtek. Bár nem minden szakértő volt meggyőződve róla, sokan arra a következtetésre jutottak, hogy a mellek nézegetésével elérhető a pozitív mentális hozzáállás. Egy német tanulmány is megállapítja, hogy napi 10 perces mellmustra jó hatással van a férfiak szív- és érrendszerének egészségére. Ezek az előnyök azonban csak akkor léteznek, ha ez a fajta bámulás megengedett. A leselkedéssel ugyanis együtt jár a stressz, ami jelentősen lerövidíteni az életet, különösen, ha ez a szokás függőséggé válik.

A mell mindig az emberek érdeklődésének középpontjában állt. Alábbiakban közreadunk majd egytucatnyi olyan érdekességet, amely talán nincs a legkézenfekvőbbek között, mégis izgalmas lehet a kebelbarátok számára. Részletek!

Ha valaki egyszer azon kapja magát, hogy más feltételek változatlansága mellett elkezdi a nagyobb melleket előnyben részesíteni, akkor ez - állítja a kutatás - csak annyit jelenthet, hogy készen áll az apaságra. Azok a férfiak, akiknek nem volt gyerekük, de szerettek volna már apává válni, általában a nagyobb melleket vonták célkeresztjükbe - akik pedig nem foglalkoztak családalapítási tervekkel, a kisebb melleket találták vonzóbbnak.