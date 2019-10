A legérdekesebb dolgok a mellről

A világ legnagyobb mellei

A brazil Sheyla Hershey 2009 elején végre bekerült a Guinness rekorderek közé olyan személyként, aki a legnagyobb méretű mellet viseli. A viseli itt szó szerint értendő, hiszen nem saját génjeinek köszönheti a rendkívüli méretű domborulatokat, hanem kilenc sebészeti beavatkozásnak. Ezek során az orvosok több mint egy gallon, azaz mintegy 4 liter szilikont használtak fel, míg elérték a kívánatos 38KKK méretet. A legnagyobb természetes melle állítólag egy Norma Stitz nevű hölgynek van.

Civilek a toplessjogért

Van egy civilszervezet az Egyesült Államokban, amely a meztelen női felsőtest egyenlő elbánásáért küzd. Mert hogy jönnek ahhoz a férfiak, hogy ne vegyenek magukra ruhát övön felül, illetve ha nekik szabad, a nőknek miért nem? A szervezet alkotmányba kívánja iktattatni az egyenlő ruhaviselési jogot, ennek érdekében pedig gyakran szerveznek tüntetéseket is. Van, aki nem támogatja őket?

A mellek rendkívüli módon foglalkoztatják a férfiakat, na és a nőket is. És nem véletlenül

A bal mell általában nagyobb

A két női mell mérete szinte sohasem tökéletesen egyforma, és többnyire a bal oldali győz. Időnként a bal oldali fölény odáig megy, hogy más méretű melltartó lenne jó rá, mint párjára. A bimbók is eltérő méretűek lehetnek, sőt különféle irányba is állhatnak.

A mell az első, amit egy férfi megnéz egy nőn

A wellingtoni Victoria University kutatói kimutatták, hogy a mell az a testrész, amelyet a férfiak a legtöbbször megnéznek a nőkön. Ráadásul e testrész megbámulását unják meg legkésőbb, azaz kitartóan legeltetik a szemüket a domborulatokon. Ennek fontos biológiai oka is van. Állítólag a mellek nézegetése hozzájárul a férfiak egészségének megőrzéséhez, és akár öt évvel is meghosszabbíthatja az életüket. Így a hölgyek ne botránkozzanak meg a vizslató szemeken, hiszen (még ha passzívan is) éppen jót tesznek egy embertárukkal!

A férfiak is tudnak szoptatni

Mivel a férfiaknak is vannak tejmirigyeik, elvben képesek rá, hogy tejet termeljenek, és szoptassanak. A férfiak tejtermelése meglehetősen ritka, és többnyire akkor következik be, ha valamilyen betegség (többnyire rák) kezelése miatt női hormont adnak nekik.

A brit nők a legbögyösebbek

A Triumph alsónemű-gyártó cég készített egy egész kontinensre kiterjedő felmérést, és megállapította, hogy a brit nők mellei a legnagyobbak: D kosaras melltartót hord a nagy átlag. A dánok végeztek a második, a hollandok pedig a harmadik helyen. Az alsó végen az olaszok helyezkednek el, hiszen a nők 68 százaléka visel B kosaras fehérneműt.

Az átlagos mell súlya fél kiló

A félkilós mellek külön-külön a testzsír 4-5 százalékát tartalmazzák, ami az átlagos nők testsúlyának mintegy 1 százalékát teszi ki.

A mellek elzsírosodnak

A 20-as években a mellek zsírból, tejmirigyekből és kollagénből, azaz olyan kötőszövetekből állnak, amelyek szilárdan tartják őket. De az öregedéssel a mirigyek és a kollagén zsugorodnak, helyüket pedig egyre több zsír foglalja el. A melltartó mérete azonban nem csökken, de megfelelő gyakorlatokkal elérhető, hogy ne csak az tartsa a kívánatos helyen a domborulatokat.

Mellnagyobbítás, aztán öngyilkosság

A mellimplantátumokat viselő nők legalább háromszor nagyobb valószínűséggel lesznek öngyilkosok, a kockázat pedig a műtéttől eltelt idő növekedésével emelkedik. Már sikerült kimutatni, hogy a szilikon toxicitásának nincs köze a jelenséghez. Sokkal inkább az lehet a háttérben, hogy azok a nők, akik mellnagyobbításra szánják magukat, az átlagnál nagyobb valószínűséggel küzdenek pszichés problémákkal, például önértékelési zavarokkal, és ezek vezethetnek az öngyilkossághoz.

Egyes emberszabásúaknál, például közeli rokonunknál, a bonobónál (az utolsóként felfedezett emberszabású majomfajnál) feljegyezték, hogy saját mellbimbóikat stimulálták önkielégítés közben. Az állatvilágban igazán csak a mellbimbók számítanak, az ember az egyetlen faj, amely méretes, zsírban gazdag kebleket növesztett az evolúció során. Ez pedig arra enged következtetni, hogy a szexualitásban játszott szerepe volt a döntő tényező. Részletek!

A mellimplantátum megóvhat a haláltól

A nagy műmell páncélként szolgálhat. A libanoni Hezbollah terrorszervezet által Izraelre kilőtt rakéta szilánkjától megsérült egy nő, aki aligha élte volna túl a srapnel becsapódását, ha két évvel az incidens előtt nem megy át mellnagyobbító műtéten. A szilikonpárna azonban elnyelte a repesz erejének nagy részét, így a sérülés nem lett halálos.

Kínában diploma szerezhető melltartó-tudományból

A Hongkongi Műszaki Egyetemen diploma szerezhető olyan tanulmányokból, amelyek a melltartó tervezéséről és építéséről szólnak.

Forrás: Oddee.com