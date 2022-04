Megújult a HáziPatika.com: más lesz, de a lényeg marad

23 évvel ezelőtt, 1999-ben indult útjára a HáziPatika.com, egészségportálként pedig igazi kuriózumnak számított az akkor még éppen csak formálódó hazai médiapiacon. Az oldal célja a kezdetektől az volt, hogy aktuális és szakmailag hiteles, az egészséggel és az egészséges életmóddal kapcsolatos információkat juttasson el elsősorban a nem szakmabeli olvasókhoz. Az évek során számtalan új rovattal és funkcióval bővült az oldal, az életmóddal és egészségmegőrzéssel kapcsolatos tartalmaink közül pedig a fiatalabb és idősebb olvasóink egyaránt megtalálták a nekik szóló cikkeket. Az indulás óta nagy utat tettünk meg, napjainkban már 240 ezer napi és 2, 2 millió havi egyedi látogató keresi fel az oldalt, valamint a Facebookon és Viberen lévő közösségünk is napról napra bővül.

Tartson velünk, böngésszen a megújult oldalunkon! Fotó: Getty Images, Házipatika.com

Új oldal, régi értékekkel

Mostantól egy vadonatúj felület fogadja olvasóinkat, néhány dolog viszont nem változik ezután sem. Magyarország legolvasottabb egészségportálja vagyunk, és nem titkolt célunk, hogy a megújulás után is a legmeghatározóbb szereplők maradjunk e területen. Legfőbb értékeink a hitelesség, a megbízhatóság és az emberközpontúság - ezeket visszük tovább megújuló tartalmainkkal is. "A piacvezetőség nemcsak üzleti lehetőség számunkra, hanem óriási felelősség is. A mostani teljes körű megújulás után végre az új megoldásainkra, szolgáltatásainkra tudunk majd fókuszálni, több újdonsággal is készülünk idén" - mondta el Krankovics Béla, az életmód portfólió digitális lapigazgatója.

Nemcsak külsőleg változik meg az oldal, azaz a mostaninál letisztultabb és átláthatóbb lesz, de tartalmi újdonságokkal is készülünk. Ez a fajta megújulás már tart egy ideje, hiszen több új rovatot (Portré, Zöld, Hogy is van ez?), cikksorozatot is elindítottunk a közelmúltban. A Hónap témája sorozatunkban például fontos, sokakat érintő témákat járunk körül: izgalmas és informatív cikkeket lehet olvasni a környezettudatosságról, de arról is, hogy miért fogy a magyar, és mit tehetünk a népességfogyás megállításáért. Célunk az is, hogy több személyes történetet mutassunk be (Beteghang), és ehhez olvasói leveleket is várunk.

Fókuszban a megelőzés

A hitelesség, megbízhatóság persze továbbra is alapkövetelmény a munkánk során. "Az egészséggel kapcsolatos témáinkat nem a szakmabéli olvasóknak készítjük, de azokat minden esetben orvosszakmailag ellenőrizzük" - mondta el Kulcsár Hajnal, a HáziPatika.com főszerkesztője. A megújult HáziPatika.com-on ugyanúgy megtalálják majd olvasóink az eddig is népszerű tartalmakat (Betegségek A-Z, Gyógyszerkereső), de helyet kapnak a legfrissebb hazai és nemzetközi egészségügyi hírek, összefoglalók, interjúk, orvosportrék és ismeretterjesztő anyagok is. A világjárvány hatására a tematika iránt újonnan érdeklődő, fiatalabb korosztálynak is érdekes tartalmakkal készülünk, a továbbiakban még nagyobb fókuszt kap a megelőzés, a helyes életmód. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak tartalmi oldalon számíthassanak ránk a felhasználóink, így szolgáltatásainkat is folyamatosan fejlesztjük, például az új oldalon már orvost is lehet majd választani, és időpontot foglalni.

Bízunk benne, hogy az új dizájn, a letisztult oldal mindenki tetszését elnyeri, mi pedig ezután is azért dolgozunk, hogy továbbra is naprakész információval lássuk el az olvasóinkat.

Jó olvasást és jó egészséget kívánunk!

A HáziPatika.com csapata