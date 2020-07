Koronavírus: számít, hogy milyen a vércsoportunk?

Amikor egy korábban ismeretlen vírus jelenik meg, az orvosok igyekeznek mintázatokat találni a betegséget megalapozó tényezők között, hogy megkönnyítsék a diagnózist és a védekezést. Az egyik legkézenfekvőbb jellemző az lehet, hogy a megfertőződés esélye különböző mértékű az egyes vércsoportok esetében. Ez ugyanis lehetővé teszi a figyelem koncentrálását a magasabb rizikófaktorú populációra. A korai kutatások szerint pontosan ez történt. Úgy találták, hogy az "A" vércsoportba tartozók körében jelentősen nagyobb valószínűséggel jelenik meg a fertőzés, és alakul ki súlyosabb koronavírusos eset. A tudományos vita azóta is tart a vércsoportok lehetséges szerepéről, hogy az első kutatási eredmények megjelentek.

A vércsoport valószínűleg nem befolyásolja jelentősen a COVID-19 kockázatait - Fotó: Getty Imeges

Márciusban egy Kínában (Vuhanban és Sencsenben) végzett tanulmányban 2173 koronavírusos beteg vérmintáit hasonlították össze egészséges egyénekével, és azt találták, hogy a betegek 38 százalékának vére tartozott az "A" csoportba, szemben a környező vidéken élő egészséges népesség 32 százalékával. Azt is megállapították, hogy az 0-ás vércsoportúaknál kisebb afertőzéskockázata. De a kutatók már a tanulmányban óvatosan figyelmeztettek, hogy az eredményeik nem használhatók klinikai döntések meghozatalához, illetve sürgették a vércsoportok és a COVID-19 kapcsolatának további vizsgálatát - írja a New York-i The Cut magazin.

Ami biztos, hogy van kapcsolat

Júniusban azonban egy tekintélyes orvosi lap, a The New England Journal of Medicine tett közzé egy független szakértők által tudományosan ellenőrzött tanulmányt a témáról. Ebben európai kutatók több mint 1600 olyan beteget vizsgáltak meg, akik súlyos COVID-19-ben szenvedtek. (A tanulmány a betegség súlyosságát azzal jellemezte, hogy a betegeknek lélegeztetőgépre vagy másféle oxigénpótlásra volt szükségük.) Összességében megállapították, hogy az "A" vércsoportos betegeknél 45 százalékkal nagyobb a súlyos COVID-19 kialakulásának kockázata, míg a 0-s vércsoportúaknál 35 százalékkal alacsonyabb a kockázat az átlagosnál.

Az újabb tanulmányok azonban azt mutatják, hogy a vércsoport és a koronavírus közötti kapcsolat nem olyan erős, illetve a vércsoport nem lehet annyira meghatározó kockázati tényező, mint ahogyan azt a korábbi vizsgálatok sejtették. Az egyik tanulmányt a New York-i Columbia Egytem kutatói készítettek a metropolisz Presbiteriánus Kórházában. Az intézményben kezelt 7770 koronavírus eset orvosi feljegyzéseinek elemzése után azt találták, hogy az "A" vércsoportú fertőzötteknél valójában kevésbé valószínű, hogy a COVID-19 miatt lélegeztetőgépre kerüljenek.

A Massachusetts Általános Kórház által készített másik tanulmány pedig kimutatta, hogy a vércsoport nem növeli az intubálást kívánó vagy halált okozó súlyos megbetegedés valószínűségét. Azonban úgy találták, hogy az "AB" és "B" vércsoportba tartozóknak némileg nagyobb a kockázatuk, hogy pozitív lesz a vírustesztjük.

Nincs nagy kockázati különbség a vércsoportok között

A The New York Times viszont arról tudósít, hogy a két említett tanulmány kimutatta, a "0"-ás vércsoportú embereknek valamivel alacsonyabb a kockázata a koronavírussal való megfertőződésre. Anahita Dua, a Massachusetts Általános Kórház kutatója, a tanulmány vezető szerzője azonban óvott a meggondolatlan következtetésektől. "Ezeket az eredményeket tovább kell vizsgálni, hogy kiderüljön, a vércsoportok potenciálisan védelmet nyújthatnak vagy kockázatot okozhatnak-e az embereknek" - mondta a Harvard Medical School magazinjának. A kórház híroldalán viszont leszögezte, hogy "egy több intézményt érintő tanulmány során kimutattuk, nincs ok azt hinni, hogy egy bizonyos vércsoport valószínűsíti az olyan súlyos betegséget, amely intubálást kíván vagy halálhoz vezet". Rámutatott, hogy vizsgálataikban a gyulladások különösen fontosak voltak, mivel az uralkodó tudományos elképzelés szerint a COVID-19 szisztémás gyulladás révén károsítja a szervezetet, ami megbetegedéshez és halálhoz vezethet. "Megállapítottuk azonban, hogy a gyulladásjelzők hasonlóak maradtak a fertőzött betegekben a vércsoportjuktól függetlenül" - tette hozzá a kutatóorvos.

Négy fő vércsoport létezik: A, B, AB és 0. Ezeket a vörösvértestek felszínén lévő fehérjék alapján kategorizálják. A 0-s vércsoportú emberek hajlamosabbak arra, hogy bizonyos fehérjéket idegenként azonosítsanak, és ez a koronavírus felszínén lévő fehérjékre is igaz. A SARS-CoV-2 koronavírus egy rokona okozta 2003-as SARS-járványt is. Az akkori megfigyelések szerint a 0-s vércsoportúak kisebb eséllyel lettek súlyosan betegek. Részletek!

A közegészségügyi szakértők egyetértenek abban, hogy függetlenül a vércsoporttól, senki sem feltételezheti, hogy védettsége van a koronavírus ellen. "Mindenkinek a vércsoportjától függetlenül pontosan ugyanolyan módon meg kell tennie a védekező lépéseket, azaz viselni kell a maszkot és gyakorolni kell a közösségi távolságtartást" - jelentette ki az NBC Newsnak Dr. Aaron Glatt, a New York-i Mount Sinai South Nassau kórház fertőző betegeket kezelő intézetének vezetője. A közegészségügyi szakértők hangsúlyozzák, hogy a vércsoport helyett az embereknek az ismert kockázati tényezőkre kell figyelniük elsősorban, különösen az idősebb életkorra és az alapvető egészségi állapotra.