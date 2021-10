Az oroszok ellopták az AstraZeneca-vakcina receptjét?

Komoly vakcinabotrány van kibontakozóban Nagy-Britanniában. A brit Sun című napilap miniszteri forrásokra hivatkozva arról ír, hogy Oroszország "ellopta" az Oxfordi Egyetem és a svéd-brit AstraZeneca gyógyszeripari vállalat közös fejlesztésű vakcinájának formulája, amit aztán saját vakcinájának, vagyis a Szputnyik V-nek a létrehozásához használt fel.

Kezdettől fogva hatalmas a verseny a koronavírus elleni vakcinát fejlesztő és gyártó vállalatok, valamint az országok között. Fotó: Getty Images

A Sun értesülései szerint a biztonsági szolgálatok bizonyítékot szereztek arról, hogy egy orosz kém létfontosságú adatokat lopott a svéd-brit gyógyszergyártó cégtől, beleértve az AstraZeneca koronavírus elleni oltásának tervezetét is.

Nem most kezdődött ...

Már tavaly is felmerült a gyanú, hogy az orosz állam által támogatott hackerek célba vettek koronavírus elleni vakcinát fejlesztő brit, amerikai és kanadai szervezeteket. Az akkori értesülések birtokában James Brokenshire egykori brit biztonsági miniszter úgy nyilatkozott: "Nagyon óvatosan kezeljük az ilyen kijelentéseket, biztosnak kell lennünk benne, hogy minden adott a felelősségre vonáshoz. Úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben ez megvan."

A koronavírus elleni orosz oltóanyaggal szemben nem volt kifogása a WHO-nak, csak a dossziéjával szemben - ezt állítja az orosz egészségügyi miniszter. "Minden gyógyszerészeti termékről dokumentumcsomagot kell kiállítani, amelyet szakértők ellenőriznek és értékelnek" - magyarázta Mihail Murasko, aki szerint a WHO-regisztrációhoz szükséges kiegészítések megtörténtek, így minden akadály elhárult.

Damian Hinds brit belügyminiszter annyit tett hozzá, hogy bizony vannak olyan államok, amelyek folyamatosan érzékeny ipari és gazdasági adatokat, kereskedelmi titkokat igyekeznek kifürkészni, és ezekre fokozottan figyelni kell. A Downing Street egyelőre nem kívánt nyilatkozni a témában - írja a Sun.

Bizonytalanság a Szputnyik V-vakcina körül

Az orosz Szputnyik-vakcina (hivatalos nevén Gam-COVID-Vac) hasonló technológián alapul, mint az AstraZeneca oltóanyaga: vektoralapú. Kombinált oltás, ami azt jelenti, hogy egy ártalmatlan, csonkolt náthavírust használ közvetítőként ahhoz, hogy bejuttassa a sejtekbe a SARS-CoV-2 vírus tüskefehérjéjének örökítőanyagát. Az oltási sorozat két adagja viszont az AstraZeneca oltóanyagával ellentétben más-más komponensű. Ahogy arról korábban írtunk, az első részoltás a SARS-CoV-2 tüskeferjéjének génjét tartalmazó rekombináns, 26-os jelzésű adenovírus-részecskéket tartalmaz, a második részoltás viszont 5-ös szerotípusú adenovírus-részecskéket. A védettség megszerzéséhez mindkét komponenst meg kell kapni.

Az orosz vakcina körül kezdettől fogva folynak a viták, melyek legfőbb oka, hogy nem tették nyilvánossá és transzparenssé a vakcina humán klinikai vizsgálatának eredményeit. Számos országban - köztük Magyarországon is - úgy vezették be az oltóanyagot, hogy azt sem az EMA (Európai Gyógyszerügynökség), sem az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem engedélyezte.