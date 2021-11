A Novavax-vakcina globális használatára még várni kell

A marylandi székhelyű Novavax biotechnológiai cég fehérje-alegység (subunit) vakcinája új lökést adhat a koronavírus elleni küzdelemnek, amennyiben persze az egyes országok egészségügyi hatósága engedélyezi a használatát - számol be róla a Conversation.

Ez az oltóanyag szakértők szerint valamelyest enyhíthetné a globális vakcinahiányt és az egyenlőtlen elosztást. Mert miközben Európa több országában is 80 százalék körüli vagy afeletti a teljes populáció átoltottsága, addig Afrika összlakosságának mindössze 6 százaléka tekinthető teljesen oltottnak.

A legkevésbé fejlett országokba elenyésző mennyiségű koronavírus elleni vakcina jut. Fotó: Getty Images

Miért lehet előnyös a Novavax mielőbbi jóváhagyása?

Ugyan a Novavax- vakcina előállítása hosszabb ideig tart, mint a hagyományos technológiával készülő védőoltásoké, tárolása és szállítása viszont lényegesen egyszerűbb, mint például az mRNS-alapú vakcináké - mivel hűtőszekrényben is eláll. Ami megkönnyítheti a legkevésbé fejlett, és a fejlődő országokba való eljuttatását és szétosztását. Ahhoz azonban, hogy ezekre a területekre számottevő mennyiségű oltóanyag érkezhessen, szükség lesz a vakcinák igazságos, globális elosztását elősegítő Covax-programra. Hogy a Novavax ebbe egyáltalán bekerülhessen, ahhoz az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) is engedélyeznie kell a felhasználását. Ami viszont még várat magára.

h i r d e t é s

Ahogy arról a Conversation ír, a Novavax-vakcina mellett egyéb érvek is szólnak: például azok számára is elfogadható alternatíva lehet, akik biztonsági aggályok miatt ódzkodnak a legmodernebb technológiával készülő mRNS-oltásoktól, vagy a vektorvakcináktól.

Miközben világszerte egyre több koronavírus elleni vakcinát engedélyeznek, az oltások iránti bizalmat sok embernél aláássa valami. Pedig nem kellene, hogy így legyen, mert a vakcináció életeket menthet.

Ez áll a késlekedés hátterében

Eddig két országban: Indonéziában és a Fülöp-szigeteken kapott sürgősségi felhasználási engedélyt a Novavax-vakcina, de a gyártó már benyújtotta a jóváhagyási kérelmet az Egyesült Királyságban, az Unióban, Kanadában és az Egészségügyi Világszervezethez is. A kérelmek beadását a vállalat jóval korábbra - 2021 elejére - tervezte, ám nem várt problémák merültek fel. Jelentések szerint a vállalat küzd a gyártási folyamattal: kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy képes-e olyan nagy mennyiségben előállítani a vakcinát, amekkora előzetes igény mutatkozik rá. Az Egyesült Királyság például 60 millió adagot rendelt belőle, az EU és az Egyesült Államok pedig 300 millió dózist.

A patthelyzetből az egyik kiutat az indiai Serum Institute of India jelentheti, itt fogják ugyanis előállítani az Indonéziába szállítandó adagokat. Ahogy korábban az AstraZeneca-vakcina gyártását is itt pörgették fel: az intézet jelentése szerint havonta 240 millió dózist állít elő ebből a vektoralapú koronavírus elleni oltóanyagból.

Mit "tud" a Novavax oltóanyaga?

A kétdózisos Novavax-vakcina különbözik az eddig oltásra használt mRNS-alapú Moderna- és Pfizer-BioNTech-vakcinától, a vektoralapú Szputnyik V- és AstraZeneca-oltóanyagtól, és az inaktivált vírust tartalmazó kínai védőoltásoktól (Sinopharm, Sinovac). Ez a fehérje-alegység vakcina az új koronavírus tüskefehérjéjének egy darabját tartalmazza - amely nem képes megbetegedést okozni -, és emellett az immunrendszert gyors reagálásra késztető, hatásnövelő alkotóelemet: a szappanfa kivonatát is.

Ahogy arról korábban már írtunk, a legújabb humán klinikai vizsgálati eredmények szerint 90 százalékos hatékonysággal előzi meg a tüneteket okozó megbetegedést, és hatékony lehet a legtöbb, eddig azonosított koronavírus-variáns ellen. A biztonsági profilja hasonló, mint a Pfizer-, vagy a Moderna-vakcináé. De míg utóbbiak bizonyítottan veszítenek hatékonyságukból a delta variánssal szemben, addig a Novavax emlékeztetőoltásként rendkívül eredményesen termel antitesteket e változat ellen is - írja a Conversation.