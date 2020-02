50 felett ezért kell edzeni - infografika

A magyar háziorvosok gyakran számolnak be arról, hogy az emberek nem sokat tesznek egészségük megőrzéséért. Egészségtelenül táplálkoznak, sokat stresszelnek és keveset mozognak. Mindez pedig oda vezet, hogy a magyarok egészségi állapota a legrosszabbak között van Európában, túl sok évet töltünk el krónikus betegségektől sújtva, és rengeteg életévet veszítünk el az idő előtti, azaz elkerülhető halálozás miatt.

Infografikánk azt mutatja meg, hogy 50 éves kor felett is érdemes elkezdeni a testedzést, mert a mozgás olyan a szervezetünk számára, mintha befektetnénk, és kamattal kapnánk vissza a ráfordításunkat. Ráadásul, ha rákaptunk a mozgásra, élvezni is fogjuk, s az általános közérzetünk is javul.