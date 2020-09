Szavazzon ön is 2020 Egészséghősére

A koronavírus terjedésével világszerte, így Magyarországon is a figyelem középpontjába kerültek azok az orvosok és egészségügyi dolgozók, akik ererjükön felül teljesítettek nap mint nap a betegeikért. Az ő munkájukat rengeteg olyan civil ember is segíti, akiknek bár nem ez a hivatásuk, mégis rengeteget tesznek a lakosság egészségértésének fejlesztéséért, az emberek vitalitásának megőrzéséért. Őket díjazzuk 2020-ban is az Egészséghősök pályázaton - a civil és a szakmai kategóriában is elindult a szavazás!

Ki lesz 2020 Egészséghőse?

A pályázatot három éve indítottuk útjára azért, hogy felhívjuk a figyelmet az egészségügyért, illetve az emberek életmódjáért dolgozók áldozatos munkájára. Az elmúlt években több olyan egészségügyi dolgozót és civilt is díjazhattunk, akik rengeteget tettek a lakosság egészségéért, akár egy innovatív programmal, előadássorozattal vagy jótékonysági rendezvénnyel. A zsűri kitüntetett már egy cigarettáról való leszokást segítő alkalmazás megalkotóját, adományokat gyűjtő futónőt, Facebookon egészségre nevelő szakorvost, valamint a gyászfeldolgozásban segítő szakembert is.

Az idei évben is sok izgalmas jelöltre adtak le nevezést, akik két kategóriában - szakmai, illetve civil - várják a közönség szavazatait. A következő hetekben közülük voksolhatunk a számunkra legszimpatikusabb jelöltekre. A közönség szavazatai alapján elnyerhető díj mellett egy szakmai díjat is átvehetnek majd a szerencsés jelöltek, a zsűri döntése alapján. A civil jelöltekre az alábbi, a szakmai jelöltekre pedig az alábbi linkre kattintva adhatjuk le a szavazatunkat.