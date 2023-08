Védhet a ráktól egy feleslegesnek hitt szerv

Amerikai kutatók megfigyelései szerint azok körében, akik csecsemőmirigyét (timusz) műtétileg eltávolították, magasabb a korai elhalálozás és a rosszindulatú daganatos megbetegedések kialakulásának kockázata. Mint azt a ScienceAlert írja, egy apró mirigyről van szó a szegycsont mögött, amely gyermekkorban fontos szerepet tölt be az immunrendszer fejlődésében. Korábbi kutatások szerint azok szervezetében, akik csecsemőmirigyét már fiatal életkorban eltávolítják valamilyen okból, kevesebb – a fertőzések és egyéb betegségek elleni küzdelemben részt vevő – T-sejt termelődik. Ezenkívül az érintett gyerekeknél a védőoltások hatására sem alakul ki olyan erős immunválasz, mint az egészséges kortársaiknál.

A csecsemőmirigy a szegycsont mögött helyezkedik el. Grafika: Getty Images

Amint aztán a fiatalok elérik a pubertást, a csecsemőmirigy fokozatosan összezsugorodik, egyben a T-sejt-termelése is drasztikusan lecsökken. Éppen ezért eddig úgy tartották, hogy a szerv különösebb veszély nélkül eltávolítható szükség esetén. Mivel pedig éppen a szív előtt helyezkedik el, szív- és mellkassebészeti beavatkozások során gyakran ki is veszik a mirigyet. Hasonlóképpen szükség lehet a csecsemőmirigy eltávolítására annak rákos elváltozása, illetve olyan krónikus autoimmun betegségek esetén is, mint a miaszténia grávisz. Mindazonáltal egy, a The New England Journal of Medicine című folyóiratban most megjelent tanulmány szerint mégsem annyira haszontalan a jelenléte felnőttkorban sem.

Fontos lehet az immunrendszer működéséhez

Bostoni kutatók az állami egészségügyi regiszter segítségével több ezer olyan páciens adatait hasonlították össze, akik korábban szív- és mellkassebészeti műtéten estek át. Közülük 1146 beteg timuszát eltávolították, míg a kontrollcsoport hatezer pácienséért nem. Előbbiek körében kétszer magasabb volt az öt évben belül elhalálozási arány még azok után is, hogy a kutatók bevontak az egyenletbe egyéb potenciális befolyásoló tényezőket. Ezenkívül a műtét utáni öt évben rosszindulatú daganatos betegség is mintegy kétszer nagyobb arányban alakult ki a csecsemőmirigy-eltávolításon átesett alanyoknál. Egyszersmind ezek a megbetegedések jellemzően agresszívebbnek bizonyultak és kezelés után is gyakrabban újultak ki, mint a kontrollcsoport esetében.

Egyelőre nem tisztázott, hogy milyen mechanizmus állhat a feltárt összefüggés mögött, egyben a kutatók azt is hangsúlyozzák, hogy tanulmányuk csupán megfigyeléseken alapul. Ugyanakkor az eredményeket aggodalomra okot adónak nevezik, azt javasolva, hogy amíg nem sikerült tisztázni a legfontosabb felmerülő kérdéseket, az orvosok kezeljék prioritásként a timusz megőrzését annak eltávolítása helyett. A kutatók úgy sejtik, hogy a csecsemőmirigy hiánya fennakadásokat okozhat a felnőtt immunrendszer egészséges működésében.