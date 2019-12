Táplálkozás mellrák esetén: 10 jótanács

A változatosság nemcsak gyönyörködtet!

Ügyeljen a testsúlyára!

Csínján az étrend-kiegészítőkkel!

A bűvös ötös

A teljes teljesebb

A mellrák megelőzésében sokat segíthet a helyes táplálkozás is

Változatos fehérjék

Vásároljon körültekintően!

Zsírszegényen jobb!

Vitaminban gazdag ételek

Az emlődaganatban érintetteknek törekedniük arra, hogy táplálkozásuk ne legyen egyoldalú, minden ételféleség (kenyérfélék, gabonák, zöldségek, gyümölcsök, sovány húsok, tejtermékek) előforduljon az asztalukon - ajánlotta Henter Izabella dietetikus a Magyar Rákellenes Liga tanácsadójaként. Fogyasszanak több magas fehérjetartalmú ételt: tejterméket, hüvelyeseket, olajos magvakat, halakat, baromfit, tojást.Az emlődaganat kezelése során egyes betegeknek megváltozik a testsúlyuk. Fontos, hogy a beteg igyekezzen megtartani az ideális testsúlyát helyes étrenddel és fizikai aktivitással. Ez utóbbiból legalább félóra ajánlott naponta, és nem feltétlenül csak tornát jelenthet: lehet egyszerűen séta, kertészkedés is például. A testsúlyt érdemes hetente ellenőrizni, és fel kell figyelni arra, ha egy hónapon belül három kilogrammot meghaladó, nem szándékos fogyást vagy hízást észlel: ez esetben forduljon orvoshoz, kérje dietetikus tanácsát.Ellentétben az általános hiedelemmel, a legtöbb nőnek az emlődaganat kezelése alatt nincs szüksége étrend-kiegészítőkre. A megszokott étrend megfelelő átalakításával biztosítható a szervezet számára a szükséges energia- és tápanyagmennyiség. Ha mégis úgy dönt, hogy étrend-kiegészítőt is használ, előtte beszélje meg onkológus kezelőorvosával, mert néhány közülük káros kölcsönhatásba léphet a kezelésre használt szerrel.Egyen naponta legalább öt adag zöldséget és gyümölcsöt. Ettől nem kell megijedni, hiszen egy adagnak számít egy pohár rostos gyümölcslé vagy egy alma, egy nyers salátaköret is például.Válassza a teljes kiőrlésű gabonákból készül ételeket, élelmiszereket, fedezze fel a barna rizst, a kölest, a tönkölybúzát, a hajdinakását, a rozs-, a zab-, a búzakorpát is. Ezek változatos szénhidrát-, vitaminforrásként és rostgazdagságukkal is szolgálják az egészségét.Igyekezzen minél többféle fehérjeforrást beépíteni az étrendjébe: a halakban, a hüvelyesekben, a különböző magvakban gazdag forrását találhatja az egészséges fehérjeféléknek.Olvassa el figyelmesen az élelmiszerek címkéjét, vásároljon elsősorban zsírszegény, alacsony só-, cukor- és transzzsírsav-tartalmú (TFA) termékeket. Törekedjen tartósító- és vegyszermentes élelmiszerek, biotermékek vásárlására.Az ételek elkészítésekor használjon kevés zsiradékot, és ezek lehetőség szerint növényi eredetűek legyenek: olíva, repce, lenmag, dió, szezámmag, szója, stb. olajak ajánlhatók. A konyhatechnológia is segíthet ebben: részesítse előnyben az aromás főzést, párolást, grillezést, alufóliában, cserépedényben, kuktában készítse ételeit. Onkológiai kutatások igazolták, hogy a műtét utáni étrend, a zsírszegény diéta csökkenti a daganat kiújulásának esélyét.Biztosítsa a megfelelő folsav-, D-vitamin-, kalciumbevitelt azzal, hogy étkezésében helyet kapnak a tejtermékek, a sötétzöld (brokkoli, spenót) és a sárga (bab, tök, répa, paradicsom) zöldségek, gyümölcsök, olajos magvak (dió, mogyoró, mandula, tökmag), teljes kiőrlésű gabonák.