Hatékony a mellrák ellen ez a gyógyszer

Az örökletes mellrák ellen tűnik ígéretesnek egy gyógyszer: a BRCA1 és a BRCA2 gének okozta daganat elleni készítmény, az olaparib a tesztek szerint képes megakadályozni a daganatok ismételt kialakulását. A kutatók tíz évre tervezték a hatóanyag tesztelését, de az olyan eredményesnek bizonyult, hogy két és fél év után befejezték.

Fontos felfedezés a mellrák elleni küzdelemben

A New England Journal of Medicine folyóiratban publikált tanulmány szerint, amit online az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság konferenciáján is bemutattak, a tesztekből kiderült, hogy a gyógyszer több mint 40 százalékkal csökkentette az invazív kiújulás, a második rákos megbetegedés vagy a halálozás relatív kockázatát - ismertette a The Guardian. Abszolút értékben a kezelés befejezése után egy évvel az olaparib tablettát szedő nők 85,9 százaléka maradt életben, és a rák nem tért vissza három évig, szemben a placebót kapó 77,1 százalékkal. Hasonló volt a különbség az áttételek képződésekor is: 87,5 százalék az olaparibbal kezelt és 80,4 százalék a placebót szedők körében.

Az emlőrák Magyarországon is rengeteg életet követel. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

A tanulmány szerint 921 olaparibbal kezelt páciens közül 106-nál tért vissza a rák három éven belül, vagy hunyt el a páciens, míg a placebót kapó kontrollcsoportban 915 páciens közül 178 esett vissza vagy hunyt el. Az eredményt Andrew Tutt professzor, a nemzetközi kutatás vezetője, a londoni Cancer Research (rákkutató központ) tudósa "jelentős eredményként" könyvelte el. Mint magyarázta, száz, kezelésben részesült nő közül a gyógyszernek köszönhetően nyolccal vagy kilenccel több marad életben, a rák kiújulása nélkül.

Az olaparib úgy működik, hogy a PARP nevű molekula gátlásával megakadályozza, hogy a rákos sejtek képesek legyenek a DNS-ük javítására, ez a pusztulásukat okozza. Különösen jól működik olyan pácienseknél, akiknek BRCA1 vagy BRCA2 génmutációja van. A vizsgálat során viszonylag ritkán jelentettek jelentős mellékhatásokat.

A kutatás előtt az örökletes mellrákban szenvedő nőkön nem tudtak hatékonyan segíteni. A gyakran fiatal nőkben megjelenő rák sokszor nagyon súlyos formában jelentkezett, és attól is kellett tartani, hogy a kezelések után ismét kiújulhat.