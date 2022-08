Életmentő vizsgálat, amit a járvány miatt hanyagoltunk

Azt eddig is tudtuk, hogy a koronavírus-járvány miatt számos egészségügyi vizsgálat, és műtét csúszott, illetve maradt el. Magyar kutatók sciencedirect.com-on publikált tanulmányából most az is kiderült, hogy a rákszűrésekre is katasztrofális hatással volt a pandémia.

Sokan elhalasztották az esedékes szűrővizsgálatokat a járvány miatt. Fotó: Getty Images

Életmentő vizsgálatok maradtak el

Ahogy arról a tanulmányt idézve a 444.hu-is beszámolt: a mammográfiás vizsgálatok száma is drasztikusan visszaesett. 2020 tavaszán, vagyis a járvány kitörésekor a megszokotthoz képest 68 százalékkal csökkent ezek száma, míg a második hullám idején – vagyis 2020 őszétől 2021 tavaszáig – 20-35 százalékkal maradt el a korábbitól.

A mellrákdiagnózisok és -műtétek száma is csökkent: az első járványhullámban 20-30 százalékkal, a másodikban és harmadikban pedig 12-25 százalékkal maradt el a szokásos szinttől - írja a 444.hu.