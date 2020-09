A mellrák tünetei férfiaknál

Melyek a legjelentősebb rizikófaktorok a mellrák kialakulására? Részletek itt.

A férfiak is rendelkeznek mellszövettel. Kisebb mennyiségben, mint a nők, így arányaiban véve kisebb a veszélye annak is, hogy mellrák alakuljon ki náluk. Magyarországon évente 170-180 férfinél diagnosztizálják a betegséget, szemben a nők egyes években akár 8000 főt is meghaladó statisztikájával. Az kockázat tehát alacsony, viszont létező. Éppen ezért időnként férfiak esetében is érdemes tapintással ellenőrizni a mellszövetet,fájdalomés csomók után kutatva. Ha pedig bármilyen rendellenességet találunk, akkor fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljunk a panasszal.

Ritkábban ugyan, de férfiaknál is kialakulhat mellrák

Csomók

Mellrákot jelezhetnek a mellszövetben kitapintható csomók, amelyeket a férfiak gyakran figyelmen kívül hagynak. A csomókat különösen akkor érdemes szakembernek megmutatni, ha tapintásra érzékenyek, esetleg fájdalmasak is. A hónaljakat, illetve a hónalj és a kulcscsont közötti részt is érdemes alkalmanként tapintással ellenőrizni.

Beforduló mellbimbók

Ha a mellszövetben tumor kezd növekedni, attól a mellbimbók besüllyedhetnek, illetve befelé fordulhatnak. Bizonyos esetekben ilyenkor a bőr ezen a területen ki is szárad, hámlani kezd.

Váladékozás

Ha azt tapasztaljuk, hogy a mellbimbóból folyadék, váladék kezd ürülni, az azt jelezheti, hogy a mellszövetben tumor alakult ki, amelyben folyadék gyűlt fel. A verejtékfoltoktól ezt úgy különböztethetjük meg, hogy a jelenség általában csak az egyik oldalon jelentkezik.

Forrás: menshealth.com