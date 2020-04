A gyomorrák első jelei

Vér a székletben vagy a hányadékban

Bár egyiket sem nevezhetjük a gyomorrák biztos jelének, hiszen jó néhány egyéb betegség tünetei is lehetnek, ha a fentieket tapasztaljuk, akkor mindenképpen menjünk el orvoshoz. A gyomorrákhoz kapcsolódó vérzés a székletben sötétbarnás-vöröses, illetve fekete színű, a hányadékban pedig általában élénk vörös, és kávézacchoz hasonló textúrájú lehet, mivel részben megemésztettük.

Hamar elmegy az étvágyunk

Ha megéhezünk, és enni kezdünk, néhány falat után hirtelen elmegy az étvágyunk, és már egyáltalán nem kívánjuk, ami a tányérunkon van. Ez is lehet a gyomorrák tünete, különösen akkor, ha korábban sosem tapasztaltunk még ilyesmit. Ebben az esetben forduljunk szakemberhez.

Gyomorfájás

Ez a tünet önmagában még semmiképp sem utal gyomorrákra, de nem árt tudni, hogy ennek a betegségnek is velejárója. Gyakran előfordul, hogy egy-két napig fáj a hasunk, majd afájdalomelmúlik, de egy-két hét múlva újrakezdődik. Ha a fájdalom tompa, és a hasi rész közepén érezzük, ezen kívül pedig más tüneteink is vannak, akkor menjünk orvoshoz.

A gyomorfájás, a túlzott gyomorsavtermelés és az állandó puffadás is jelezhet gyomorrákot

Váratlan súlyvesztés

Ha nem diétázunk és nem sportolunk többet, mégis azt vesszük észre, hogy fogytunk, akkor ez intő jel lehet, bár szintén utalhat egyéb betegségekre is. Természetesen egy-két kiló esetében nem kell aggódnunk, de ha a fogyás látványos, és semmit nem tettünk érte, akkor vizsgáltassuk ki magunkat.

Állandó gyomorégés

Bár jellemzően refluxra utal, a gyomorrák korai tünete is lehet - aggodalomra ebben az esetben is inkább akkor van okunk, ha más tüneteket is tapasztalunk. Ugyanez a helyzet a puffadással, hasmenéssel és székrekedéssel is - minél több tünetünk van egyszerre, annál fontosabb, hogy hamar orvoshoz menjünk.

