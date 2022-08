8 tipp a rák ellen

A 2011-es The British Journal of Cancer nevű tanulmány szerint, a rákos megbetegedések 40 százalékát az egészségtelen életmód – dohányzás, túlsúly, mozgáshiány. „A tüdőrákhoz a dohányzás, a bőrrákhoz a túlzott napozás, a méhnyakrákhoz a HPV kapcsolható” – mondta Dr. Gregory Masters, a Helen F. Graham Cancer Center orvosa. „A genetikai elváltozások a rákos megbetegedések kis részben, 10-15 százalékában felelősek” – tette hozzá.

Tehát az egészséges életmódra kell koncentrálni, mert ez a leghatékonyabb módja annak, hogy csökkentsük a rák kialakulásának kockázatát. Íme, 8 módja annak, hogy elkerüljük a rákos megbetegedéseket.

Az emberek nagy része jó néhány testi tünetnek nem tulajdonít túl nagy jelentőséget, és nem fordul időben orvoshoz, csak akkor, ha már valami komolyabb bajt tapasztal. Ezzel viszont csökkentik a saját gyógyulási esélyeiket.

1. Egyáltalán ne dohányozzunk!

A dohányzás elhagyása kulcsfontosságú bármilyen rákos megbetegedés esélyének csökkentésében. A dohányzás 30 százalékkel növeli a rák kockázatának kialakulását, különöse a tüdőrákét. Sőt a 2010-es, a Journal of the American Medical Association szaklapban megjelent tanulmány szerint, a napi 20 szál helyett, napi 10 szál cigaretta elszívása is csökkenti a dohányzás okozta tüdőrák kialakulásának arányát, 27 százalékkal.

2. Ügyeljünk a kilókra!

A kilók gyűjtése nem csak a derékbőségre hat rosszul. Az American Institute for Cancer Research (AICR) kutatása szerint a felesleges testzsír kilenc rákos megbetegedés – például a nyelőcső-, a vese-, vagy az epehólyagrák – kialakulását is elősegít. Ennek oka, hogy a zsírszövet fehérjét termel, ami gyulladást okoz, ami elősegíti a sejtnövekedést. Az AICR felmérései szerint 120 ezer rákos megbetegedés tudható be évente a súlygyarapodásnak. Fontos, hogy a BMI érétket tartsa a normális tartományban, azaz 25 alatt, de figyelni kell, mert a kóros soványság sem egészséges.

3. Legalább 30 perc izzadás kell egy héten!

Amerikában az összes rákos halálozás egyharmada tudható be a helytelen étkezésnek és a mozgáshiánynak. Az American Cancer Society szerint heti 150 perc mérsékelt testmozgás – vagy 75 perc intenzív – ajánlott. 2010-ben azonban a Nutrition & Cancer tanulmány megállapította, hogy mindössze heti 30 perc testmozgás is elég ahhoz, hogy csökkentse a nők esélyét a mellrák kialakulására. A normál testsúly hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen a zsírszövet okozta gyulladás, ami mint említettük egyenes út lehet a rákos megbetegedések kialakulásához.

4. Ne igyunk alkoholt!

Az alkohol a tettes többek között a száj-, torok-, máj-, vastagbél- és mellrák kialakulásában. Ennek az összefüggésnek a pontos oka nem ismert, de a kutatók úgy vélik, hogy az alkohol károsítja a test szöveteit. A vastagbélben, például az alkohol a baktériumok hatására átalakul nagymennyiségű acetaldehid nevű vegyi anyaggá, amiről laboratóriumi állatkísérletek alkalmával bebizonyosodott, hogy rákkeltő. Azoknál a nőknél, akik likőröket isznak, potenciálisan megnő a mellrák kialakulásának aránya.

Együnk gyakran a brokkolit a rák megelőzése érdekében.

5. Együnk gyakran a brokkolit!

A zöldségek nem csak az egészséges táplálkozás részei, hanem segítenek a rákmegelőzésben. Az American Cancer Society ajánlása napi 2 és fél csésze zöldség és gyümölcs evését írja elő. Különösen erős a rákellenes hatása a brokkolinak, kelbimbónak, káposztaféléknek, mert telítettek az úgynevezett glükozinolátok nevű vegyülettel. Egy 2000-es tanulmány úgy találta, hogy ez a vegyület csökkenti a kóros sejtek növekedését. Rákellenes hatású még a likopin tartalmú paradicsom, amely blokkolja a sejtkárosító molekulákat. Emellett a sok zöldség fogyasztása segíthet abban is, hogy kevesebb vörös húst együnk étkezéskor. Vizsgálatok ugyanis kimutatták, hogy a heti több mint 1400 gramm vörös hús fogyasztása vastagbélrákot okozhat.

6. Védekezzünk az UV-sugárzás ellen!

A nők 18 és 39 éves koruk között különösen fogékonyak a melanomára. Az ilyen megbetegedések száma, az elmúlt 40 évben 800 százalékkal emelkedett. Ezért részben a szolárium használata hibáztatható, de a nap sugarai is felelősek. A káros hatást egyszerűen tudjuk mérsékelni napvédő szerek alkalmazásával. A Journal of Clinical Oncology szaklapban, 2010-ben megjelent tanulmány megállapította, hogy akik fényvédőt használtak, azoknál 50 százalékkel alacsonyabb a melanoma kialakulásának kockázata. Érdemes minden évszakban legalább 15 faktoros napvédőt használni, és 10 és 16:00 között kerülni a napsütést, amikor a legerősebbek az UV-sugarak.

7. Relaxáljunk!

A stressz önmagában nem okoz rákot, de megváltoztatja a szervezet működését. 2013-ban az Ohio State University kutatói megállapították, hogy a krónikus stressz megváltoztatja az immunsejtek stresszre adott válaszát, a kortizol nevű hormon reakcióját. A kortizol növeli a vércukrok szintjét, fokozza az agy glükózfelhasználását, növeli a szövetek helyreállításához szükséges anyagok mennyiségét, de ezzel egy időben növelheti a szervezetben a gyulladást, ami segíti a rákos sejteket. Ezért fontos a pihenés, a relaxáció, a kikapcsolódás, a munkahelyi problémák elengedése.

8. Figyeljünk testünk jelzéseire!

Ha figyelünk a teste jelzéseire, az nem előzi meg a rákot, de azok megelőző tüneteit segít felismerni. Ilyen lehet egy polip a vastagbélben, egy gyanús anyajegy. Ezért az American Cancer Society azt ajánlja, hogy tanácsos a rákszűréseket már a 20-as években elkezdeni. A nőknek 40 éves korukig háromévente érdemes elmenni mammográfiára és méhnyakrák szűrésre. Előbbinek 25, utóbbinak 74 százalékkal csökkenti a kockázatát a rendszeres szűrővizsgálat. Emellett a vastagbél szűrését is el kell kezdeni 50 éves kor felett.



A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!